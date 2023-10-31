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إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمواجهات في قباطية وبيت لحم

10/31/2023 4:16:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أصيب شابين بالرصاص الحي والعشرات بحالات الإختناق فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية واسعاف بلدية قباطية للوكالة الرسمية، بأن شابا من البلدة أصيب برصاصة باليد، وآخر بكسور بالساق أثناء سقوطه بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات الإختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات العنيفة بين الشبان وتلك القوات التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين وهم: اياد باسم عساف، وابراهيم محمد أبو الرب، وخليل يوسف دمنهوري، وفراس سليمان كميل، ورياض أبو الرب، وفخري نزال، كما داهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، واعتقل 17 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وسط اطلاق الرصاص، ما أدى إلى اصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في القدم .


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