إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمواجهات في قباطية وبيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أصيب شابين بالرصاص الحي والعشرات بحالات الإختناق فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية واسعاف بلدية قباطية للوكالة الرسمية، بأن شابا من البلدة أصيب برصاصة باليد، وآخر بكسور بالساق أثناء سقوطه بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات الإختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات العنيفة بين الشبان وتلك القوات التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين وهم: اياد باسم عساف، وابراهيم محمد أبو الرب، وخليل يوسف دمنهوري، وفراس سليمان كميل، ورياض أبو الرب، وفخري نزال، كما داهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، واعتقل 17 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وسط اطلاق الرصاص، ما أدى إلى اصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في القدم .
MENAFN31102023000205011050ID1107343211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.