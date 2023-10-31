استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في زواتا غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد طفل متأثرا بجروحه، التي أصيب فيها امس الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا، غرب نابلس.
وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.
وبارتقاء الطفل الخراز، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 123شهيدا.
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