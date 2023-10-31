فى ندوة البورصة.. شباب الأعمال تعرض ملامح استراتيجيتها المرحلة المقبلة

عرضت الإدارة التنفيذية للجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال ندوة مع“البورصة”، ملامح الاستراتيجية التى تعمل على تنفيذها المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها تفعيل مبادرة ((تمويلى)) لتقديم الدعم اللازم للشركات للحصول على التمويلات اللازمة، من خلال الربط بين الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والمحلية.

وقدمت الجمعية رؤية اقتصادية مصحوبة بأفكار جديدة للمساهمة فى إنجاز العديد من الملفات التى تعمل الدولة على إنجازها المرحلة المقبلة، وأسعار الفائدة البنكية وتوفير فرص العمل وتأهيل العمالة وتطوير التعليم الفنى.

وتخطط الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتنفيذ استراتيجيتها بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات الأعمال المماثلة بهدف تنفيذ الرؤية الجديدة وفتح أسواق تصديرية جديدة لأعضائها وتحقيقا لخطة الدولة فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار جنيه سنويا.

وكشف التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية، أنه بصدد التواصل مع عدد من الجهات المعنية مثل هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى والهيئات الاقتصادية لإعداد خريطة طريق متوافق عليها وإعداد أوراق سياسات لتعزيز النمو فى كافة القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

وشارك فى الندوة، بسام الشنوانى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عبدالرحمن عسل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمال أبوعلى، الأمين العام للجمعية، ومحمد أبو باشا وعلى عنانى أعضاء مجلس الإدارة.

فى البداية وجهت“البورصة” السؤال للضيوف حول استراتيجية الجمعية والملفات المستهدف التركيز عليها من خلال التشكيل الجديد لمجلس الإدارة؟

أجاب بسام الشنوانى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الاستراتيجية الحالية تقوم على خدمة أعضائها بصفة خاصة ومجتمع الأعمال بصفة عامة بالتركيز على فتح أسواق جديدة داخلية وخارجية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات الأعمال المماثلة داخل مصر وخارجها بأفريقيا وأوروبا لتصل للخبرات والرؤية حول القضايا والاقتصادية المختلفة.

تدخل جمال أبو على عضو مجلس إدارة الجمعية متحدثًا عن ملف الإصلاحات التشريعية والقرارات والقوانين التى تصدرها الدولة، قائلا:“إن الجمعية تمثل صوت الأعضاء ضمن أدوارها الهامة للتشاور مع الحكومة والبرلمان فى القرارات والتعديلات التشريعية التى تصدر باستمرار وخاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار”.

أضاف أبو على، أن الجمعية تسعى إلى تعزيز التواصل مع الحكومة والوزارات واللجان المختلفة وأيضًا مع البرلمان للخروج بالقوانين التى يتم إصدارها بصيغة مقبولة من الفئات المعنية وخاصة التشريعات المرتبطة بمجتمع الأعمال بما يؤدى إلى مردود إيجابي على المجتمع ككل.

وسألت ((البورصة)) عن التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار وما دور الجمعية فى تسريع وتيرة الاستثمار؟

قال أبو على“كان لنا دور فى تعديل بعض النقاط بجميع القوانين المنظمة لحركة الاستثمار وقمنا بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النواب، تعقيبًا على تلك التعديلات بجانب إرسال مذكرة لمجلس الوزراء بشأن رأى الجمعية فى مشروع القانون أيضًا وكان بعضها فى صالح أهداف رجال الأعمال وبعض البنود كانت غير واضحة بالنسبة لنا طالبنا بتوضيحها”.

وأشار إلى أن الجمعية أبدت رأيها فى كل ما يتعلق بقانون الاستثمار وخاصة فى القوانين الجديدة لمجتمع الأعمال، على سبيل المثال القانون الذى فتح باب القيد للشركات التى تم تأسيسها قبل تاريخ العمل بالقانون والتى كانت تخص فقط المشروعات الجديدة، لذلك الشركات التى تم تأسيسها من فترة هى أولى بتقديم تسهيلات و تيسيرات لها.

وسألت ((البورصة)) عن مردود التعديل الأخير فى قانون الاستثمار والسماح للمستثمرين الأجانب بالقيد فى سجل المستوردين؟

أوضح أبو على أن القانون كان يسمح ألا تحتاج مستلزمات الإنتاج للقيد فى سجل المستوردين ولا تخضع للشروط الخاصة بنسبة المساهمة المصرية، وستركز الجمعية خلال الفترة المقبلة على متابعة القرارات والتعديلات التى صدرت مؤخرًا وأهمها الـ 22 قرار الصادر من المجلس الأعلى للاستثمار.

وتدخلت ((البورصة)) بسؤال حول أبرز المقترحات التى قدمتها الجمعية على تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة؟

أجاب أبو على أن القانون كان عليه تحفظ فيما يتعلق بالمادة 11 مقرر الخاصة برد الضريبة ما بين 35 إلى 55% لاستثمارات معينة يدخل ضمن تحديدها أن يكون 50% من رأس المال عملة صعبة، حيث تساءلت الجمعية عن سبب تحديد نسبة الـ 50% تحديدًا؛ ولماذا لم تكن أقل أو أكثر من تلك النسبة كما تساءلت:“لماذا لا تكون النسبة فى شكل رد الضريبة وليس فى شكل إعفاء”.

أضاف أن الجمعية اقترحت أن يتم إعادة النظر فى جميع الحوافز الأساسية التى لم تفعل خلال الـ6 سنوات الماضية والتى تم تفعيلها مؤخرًا لإرضاء مجتمع الأعمال وليس تحفيزًا للاستثمار.

الشنوانى: استقرار التشريعات المحرك الأول لعجلة الاقتصاد المصرى

تابع:“فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لا أحد يعترض على وجود حوافز ضريبية ولعل ما يحتاجه المستثمر المحلي أو الأجنبى أكثر هو وجود تسهيلات من بداية تشغيل المشروع لأن التعامل مع المصالح الحكومية أصبح غاية الصعوبة”.

وتدخل بسام الشنوانى رئيس الجمعية:“المستثمر لا يأتى إلى مصر من أجل الضرائب فقط؛ فهو ينظر إلى استقرار التشريعات؛ خاصة وأن التعديلات المستمرة على القوانين تقلق المستثمرين الأجانب”.

قال أبو على:“لا أحد يستطيع منع الدولة من تعديلها فى معاملة ضريبية أو أى من النسب الضريبية التى تفرضها أو الأشياء التى يتم فرض عليها ضريبة، ولكن من يأتى فى ظل منظومة تشريعية معينة وقام بوضع دراسة جدوى مالية لمشروعه على أساس معين من الصعب تغيير الدولة فى التشريعات القانونية لذا من المهم أن يوجد ثبات تشريعى لأطول فترة”.

تابع أن دولا كثيرة تفرض ضرائب أعلى من مصر لكن هذا لا يعد المشكلة الرئيسية بالنسبة للمستثمر مقارنة بالصعوبات الأخرى فى الإجراءات وتراخيص الأراضى وغيرها من المتطلبات التى تزيد من العبء المادى عليه الذى لا ينحصر فقط فى الضريبة.

قال بسام الشنوانى، إنه تم إصدار 24 رخصة ذهبية حتى الآن، ولماذا تقتصر الدولة على منح الرخصة الذهبية ذات الموافقة الواحدة لمشروعات معينة فقط، داعيًا الحكومة إلى منح جميع المشروعات الجديدة الرخصة الذهبية سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

قال أبو على، إن الرخص الذهبية المطبقة أو الفضية التى لم تطبق هدفها تيسير العديد من إجراءات التراخيص للمستثمر بداية من تأسيس الشركة وحتى عند التشغيل، وهذا من المفترض أن يكون هدف الدولة مع كل المستثمرين.

عسل: توفير استراتيجية صناعية للتحول الأخضر يعزز فرص النمو

وتابع أن 85% من الناتج القومى المصرى يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتلك النسبة دليل على أن المشروعات يجب أن يكون لها أولوية عن المشروعات الكبرى خاصة أنها تستوعب النسبة الأكبر من العمالة.

وقال الشنوانى، إن قانون 152 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تم تفعيله حتى الآن منذ صدوره عام 2020، ونحن فى حاجة للتعريف بالفئات التى استفادت من القانون.

تابع“من المفترض أن هذا القانون تم تطبيقه لكى ينضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى من أجل الحصول على الحافز الضريبى الذى كان مطبقًا منذ عامين برقم معين ومرتبط بسعر الدولار حينها، والآن سعر الدولار تغير والحافز لم يتغير وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الحوافر الممنوحة للمشروعات التى تستفيد من القانون”.

عقب أبو على قائلا:“الجمعية قدمت لرئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ توليه المنصب؛ مذكرة بإعادة النظر فى بعض النقاط الخاصة بالمشروع، كما تحدثت الجمعية في مؤتمر خاص بها مؤخرًا عن أن القانون غير مفعل وأن الأرقام المذكورة به تحتاج لإعادة النظر” موضحا أن رئيس جهاز المشروعات الصغيرة أبدى ترحبيه بأن يعاد النظر فى القانون مجددًا.

وذكر الشنوانى، أن الجمعية تواصلت مع النائبة هالة أبو السعد المسؤولة عن القانون فى مجلس النواب، وتعتبر هى من أعدت هذا المشروع بشكل رئيسى، لإدراج المقترحات التى طرحتها الجمعية فى التعديلات الجديدة.

تابع: يجب توفير حافز ضريبى على حسب العمالة أيضًا بالمصنع، الأمر الذى سيخلق مناخا مشجعا لتطوير الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل بالمصانع.

قال عبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية تلعب دورا كبيرا لتحسين مناخ الأعمال من خلال لجانها النوعية، حيث تعمل كل لجنة فى قطاع على حدة والتى تتخصص فى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، والاستثمار.

أضاف عسل أنه يتم تنظيم لقاءات وندوات مع المسؤولين فى الجهات المعنية لمناقشة التشريعات الاقتصادية المختلفة للخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بخلاف ما هو معمول به حاليًا.

أشار إلى أن الجمعية تعد بشكل مستمر أوراقا عن القضايا والمستجدات التى تطرأ على السوق المصرى، والتى من الممكن أن تعرقل حركة الاستثمار والصناعة؛ لعرضها على الحكومة بغرض تصحيح بعض المسارات الاقتصادية.

أوضح أن الجمعية أصدرت فى فبراير الماضى، ورقة سياسات الصناعة تضمنت رؤية مختصرة لوجهة نظر الجمعية على مدى الثلاث السنوات الماضية؛ وفقا للقاءات التى تم عقدها مع عدد من الجهات منها وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، ومكاتب التمثيل التجارى.

أبو على: طالبنا فى قانون الاستثمار بأن يكون الحافز فى شكل رد الضريبة وليس إعفاء

تابع:“الجمعية سلمت نسخة من الورقة إلى وزارة التجارة و الصناعة، وتضمنت حلولا ومقترحات للتحديات التى تواجه القطاع الصناعى على المدى القصير والطويل فضلا عن تقديم حلول للمشكلات التى تعرقل النشاط الصناعى خلال الفترة الحالية”.

ذكر عسل، أن ندرة الأراضى الصناعية المرفقة كانت محور تلك الورقة؛ نظرًا لأن المستثمرين واجهوا تحديات كبيرة فى هذا الملف، وبات على الحكومة أن تسارع فى توفير تلك الأراضى بشكل كبير أمام مجتمع الأعمال لدعم حركة الاستثمار.

استطرد أن مشكلة الرسوم والضرائب العشوائية التى تفرض على المصنعين؛ ومنها على سبيل المثال رسوم الطرق وعلى أبواب المناطق الصناعية، اقترحنا إلغاءها لرفع الأعباء عن القطاع حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.

نوه عسل إلى أن الجمعية طالبت بضرورة توفير استراتيجية صناعية تتماشى مع“الترند” العالمى الخاص بالتحول الأخضر والثورة الصناعية الرابعة، داعيا إلى التركيز على مواكبة التصنيع العالمى بالاستفادة من خبرات الدول التى سبقت مصر ومنها التجربة السعودية الأخيرة فى تصنيع السيارات الكهربائية على سبيل المثال.

وتدخلت ((البورصة)) بسؤال حول استجابة الحكومة لمقترحات الجمعية التى تضمنتها الورقة فيما يتعلق بندرة الأراضى الصناعية؟

أوضح ((عسل)) أن المشكلة ما زالت موجودة بشكل كبير، ووفقًا لوعود الحكومة والجهات المختصة أن تبدأ الفترة المقبلة بطرح وتخطيط أراض جديدة، بالإضافة إلى النظر فى إعادة طرح أراض أخرى فى أكتوبر الصناعية، مضيفا أن الجمعية اقترحت إعادة فتح المصانع المغلقة من خلال هيئة التنمية الصناعية وطرحها على المستثمرين للتغلب على ندرة الأراضى الصناعية.

وتابع أن حل مشكلة المصانع المتعثرة مسؤولية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سواء من خلال إعادة طرح الأراضى أو بيعها بالتسوية مع المالك الأصلى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتساءلت ((البورصة)): هل أسعار الأراضى الفترة الحالية محفزة للشركات؟

أجاب عسل، أن الحكومة أعلنت من قبل عن طرح الأراضى بتكلفة المرافق فقط، ولم يتم طرحها حتى الآن بسبب التفاوت بين أسعار المرافق فى المناطق المختلفة، والذى يخلق عائقا فى تحديد سعر الأرض الصناعية، لكنها بشكل عام مرتفعة مقارنة بدول مشابهة لمصر.

وعقبت“البورصة” بسؤال حول مدى أفضلية أن يتم طرح الأراضى من خلال المطور الصناعى أم الحكومة مباشرة؟

قال عبدالرحمن عسل نائب رئيس الجمعية، إن المشكلة ليست فى المطور الصناعى أو الحكومة بل فى أولوية توجه الحكومة لطرح الأراضى فى المناطق المختلفة؛ حيث تتوجه للأماكن النائية فى الصعيد وبالتالى الطلب عليها فى تلك المحافظات محدود للغاية.

تابع أن عددا كبيرا من المناطق فى محافظات الصعيد، وبالتحديد فى محافظة أسوان و الأقصر، يوجد بها مساحات كبيرة غير مستغلة بسبب عدم وجود العمالة وانخفاض الطلب عليها؛ بعكس مناطق أخرى كالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

تابع عسل، أن الأراضى المطروحة وبالتحديد المخصصة للمشروعات الصغيرة، ليس لديها الكفاءة المالية اللازمة لدفع مقدم الحجز سواء فى وحدات صناعية جاهزة أو حتى ثمن الأرض الصناعية، وضمن الحلول التى طرحتها الجمعية فى ورقة سياسات الصناعة أن يكون هناك برنامج للتعاون مع البنوك لتوفير بيئة مناسبة لصغار الصناع بحيث لا يجب أن يتم تحميلهم أعباء مالية كبيرة مع بداية حركة الاستثمار.

ودعا البنك المركزى إلى إطلاق مبادرة تمويلية بفوائد مخفضة لدعم حركة التصنيع والإنتاج؛ فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة والتى تتجاوز حاجز الـ20% خلال الفترة الحالية والتى توجه للقطاع الصناعى بالتحديد.

قال عسل، إنه لا يوجد منهجية واضحة أو استقرار فى تسعير الأراضى مما يصعب على المستثمر تحديد ما إن كانت القيمة التى دفعها فى الأراضى عادلة أم لا، حيث كانت تطرح الأراضى غير المرفقة فى الصعيد من فترة مجاناً لكنها كانت تخلق معضلة مع المطور الصناعى.

وتساءلت ((البورصة)) عن سعر الفائدة المناسب للمستثمر الصغير؟

أجاب محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، إن توفير الأراضى يجب أن يكون مجانًا للصناع على أن يتم سحبها فى حالة تأخر عملية التشغيل بالإضافة لتوفير حوافز ضريبية مشجعة للمستثمر خاصة فى بداية خطواته الاستثمارية.

ذكر أن الجمعية فى الثلاثة أشهر الأخيرة تمكنت من فتح قنوات تبادل تجارى واستثمارى مع عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وباكستان وأذربيجان والمملكة العربية السعودية، والإعداد لبعثات متبادلة الأشهر المقبلة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى.

قال عسل، إنه يوجد شركات تدير المناطق الصناعية، حيث طرحت الهيئة فى الصعيد مناقصات لشركات تشترى الأراضى من الدولة لتطويرها وترفيقها وتشغيلها ثم التعامل مع المستثمر بعد ذلك.

تابع:“المشكلة فى أن القانون يلزم المستثمر بإتباع إجراءات معينة فى التخصيص الموجود فى هيئة التنمية الصناعية، كما يجب إعطاء مساحة للمشغل فى اختيار الشركات فى التطوير، لكن ليس للمستثمر سلطة البيع لمن يرغب بعد تخصيص الأرض له”.

أبو باشا: مقترح بتخصيص الأراضى مجانًا للصناع وسحبها فى حالة تأخر التشغيل

أوضح أنه من ضمن مقترحات الجمعية؛ هو إعادة النظر فى قانون هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية خاصة الأراضى التى يقوم على إدارتها مشغل صناعى.

أوضح أبو على، أن هناك فرق بين المطور الصناعى والمشغل، فالأول هو الوسيط الذى يقوم بشراء الأرض من الدولة ويقوم بتطويرها وترفيقها ثم يقوم بتشغيلها ليبيعها للمستثمر فيما بعد.

تابع:“قد تفرض الدولة علي المطور بعض الشروط أحيانا للمحافظة على وجود فارق بين السعر الذى يبيع به للمستثمر والسعر الذى تبيع به الدولة”.

أضاف أن المشغل فى الغالب يكون من القطاع الخاص؛ يأتى دوره بعد فصل الملكية عن الإدارة من قبل الدولة حيث يقوم بتولى إدارة المناطق الصناعية التى تمتلكها الدولة.

أضاف بسام الشنوانى رئيس الجمعية، أن العديد من تلك الإجراءات تم تضمينها بوثيقة ملكية الدولة والتى تتطلب سرعة التطبيق.

قال على عنانى، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مشكلة المطور الصناعى تتمثل فى إبرام عقد بينه وبين المصنع يحتوى على العديد من الاشتراطات، موضحا أن المطور لن يحصل على سجل أو بطاقة ضريبية إلا إذا دفع رسوم الصيانة التى تضاعفت لتصل إلى 17 جنيها للمتر بدلا من 2 جنيه سابقًا.

تابع:“يتم تسليم المطور المصنع بدون السور والأشجار الخارجية والأمن على عكس المتفق عليه”.

أشار إلى أن أسعار الاراضى الجديدة لا تناسب مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل عدم توفر سكن أو مواصلات للعمالة وخدمات أخرى؛ مما يجعلها أعباء زائدة على المستثمر ويعرقل إنشاء مشروعات جديدة.

تابع:“على سبيل المثال فى قطاع الصناعات الغذائية؛ تحتاج بجانبها مصانع تجميد وغيرها؛ و كل تلك العقبات والتحديات تحتاج إلى مراجعة ودراسة لتجنبها عند إنشاء مناطق صناعية جديدة”.

وبحسب عنانى:“هناك عراقيل أيضًا فى الحصول على التراخيص للحصول على موافقة الحماية المدينة والتى تشترط إقامة خزان أقل تكلفة له تتجاوز مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء محول كهربائى بحد أدنى من 600 إلى 700 ألف جنيه.

وتدخلت“البورصة” بسؤال حول المبادرات التى تطلقها لتسهيل حصول الأعضاء على التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهم؟

أجاب الشنوانى، أن الجمعية طرحت مبادرة ((تمويلى)) وهى عبارة عن منصة للتنسيق بين الجمعية والجهات التمويلية لتمويل المشروعات بطريقة أسرع وجهد أقل، حيث ستكون الجمعية همزة الوصل بينها وبين مؤسسات التمويل الدولية، خاصة أن البنوك أصبحت ليست الطريقة الأفضل للتمويل.

وأضاف أن مركز المشروعات الدولية الخاصة اختار الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتولى إدارة المبادرة، حيث تتمثل فكرة المبادرة فى الوقوف على القطاعات التى يركز عليها كل بنك أو مؤسسة تمويل، ومساعدة الشركات فى استيفاء أوراقها لتكون قابلة للحصول على القروض من المؤسسات المختلفة، وإيصال الطرفين ببعضهما.

وأوضح أن الجمعية تعد لإطلاق مبادرات غير مالية، تتمثل فى تقديم برامج تدريب للشركات، حيث سيتم التعاون مع جهات مختصة لتقديم تدريب شهرى فى العديد من المجالات لرفع كفاءتها، خاصة وأن 80% من الشركات أعضاء الجمعية صغيرة ومتوسطة.

واستطرد:“كما شكّلت الجمعية لجنة مشكّلة من عدة لجان بالجمعية لتقديم حزمة خدمات للشركات الجديدة أو الناشئة، حيث ترغب الجمعية فى أن تكون الطريق نحو نجاح الشركات الجديدة، سواء من خلال الدعم المالى عبر التمويل أو الفنى”.

وتساءلت ((البورصة)) عن الجهات التى ستشارك فى مبادرة التمويل والجدول الزمنى والمبلغ المرصود لها؟

وقال أبو على، إن المبادرة لم تكتمل تفاصيلها النهائية حتى الآن.

وتدخل الشنوانى“دور الجمعية محدود فى المبادرات التى تتبناها، حيث واجهنا أنفسنا بذلك، ما نستطيع أن نفعله أن نكون منصة لمبادرات نخرجها لمجتمع الأعمال، أو أن نتواصل مع الحكومة للمشاركة فى إعداد القوانين المنظمة للاقتصاد، أو أن نطرح رؤيتنا”.

وتساءلت ((البورصة)) عن هدف الجمعية من مبادرة ((تمويلى))؟

ورد أبو على:“تستهدف المبادرة إتاحة الفرصة للشركات والأفراد والشركات المتعثرة فى التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية، وآلية ذلك، حيث سنعمل كوسيط بين الشركات وتلك المؤسسات، وهل تحتاج إلى الحصول على تمويل من البنوك من الأساس؟.. هدفنا إتاحة خيارات أكثر أمامهم”.

أضاف أبوعلى، أن المنصة تعد حلقة وصل بين المستثمر وجهات التمويل لمنحه أفضل فرصة وأنسب سعر ، لافتا إلى أن أحد المشكلات التى تواجه المستثمر، خاصة المستثمر الأصغر الذى يريد الحصول على تمويل، احتياجه إلى البحث في أكثر من 40 بنكا، وشركات تأهيل تمويلى.

قال عسل، إن الجمعية تنسق مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية لزيادة الصادرات غير البترولية، وصولاً إلى خطة الدولة بزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إحداث تغير دراماتيكى لمساعدة المستثمرين والصناع.

وتدخلت“البورصة” بسؤال حول تقييم الجمعية لبرنامج دعم الصادرات والعائد الذى يحققه للمصنعين؟

أجاب عبدالرحمن عسل، أن برنامج دعم الصادرات يتطلب المزيد من الوقت حتى يستطيع المصنع الاستفادة بالمزايا التصديرية، موضحًا أنه إذا كان لدى الحكومة النية لعمل تغير جذرى لزيادة الصادرات فيجب التركيز على القطاعات التى يوجد بها ميزة نسبية.

وتدخل محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية قائلا، إنه يجب أن يكون هناك زيادة فى الحوافز المقدمة للمصنعين من خلال قوانين وتشريعات جديدة والحوافز للاستفادة من شبكة الطرق وموانئ جيدة، فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى.

وتدخل عسل، بالتأكيد على أهمية تعزيز الحكومة للمصنعين فى تحقيق مبادئ الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة لفتح أسواق ومنافق جديدة للصادرات المصرية بالخارج.

وأضاف أبو باشا، أن لجنة الزراعة تعمل حاليًا على إعداد ورقة السياسات الزراعية تهدف لتحسين جودة المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم صدور تلك السياسات قريبا.

وتدخلت“البورصة” بسؤال حول إذا ما كانت الورقة تتطرق إلى التوسع في زراعة القمح خاصة بعد الحرب الأوكرانية؟

ورد أبو باشا قائلا، إن هناك توسعا عاما فى زراعة القمح، والورقة التى يتم إعدادها لها علاقة بصحة المنتج، والوصول للمستهلك بمنتج أمن متوافق مع معايير السلامة الغذائية.

وأضاف الشنوانى، أن الجمعية تعمل حاليا على إعداد ملف له علاقة بالاقتصاد الأخضر ضمن خطتها لتحسين مناخ الأعمال، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبى للتعمير والبنك الدولى وIFC؛ لدعم تحول المنشأت الصناعية للتوافق مع البيئة من خلال برنامج يساعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الاستعانة بشركات استشارية، ويتم تغطية 80% إلى 85% من التكلفة لتخفيف العبء على المشروعات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه إلى أن الجمعية وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات وشبكة أنيما للاستثمار المعنية بالترويج للاستثمار فى منطقة المتوسط، وذلك للتوعية بـ”الاقتصاد الدوار” حيث ستقوم شبكة“أنيما”، والتى تضم فى عضويتها 76 عضوًا ما بين هيئات استثمار ومنظمات أعمال بمنطقة المتوسط؛ بتدريب أعضاء الجمعية لتكون الذراع التنفيذية لتقييم المشروعات.

عنانى: الحصول على موافقة الحماية المدنية جهد شاق وإعادة النظر فيه ضرورة ملحة

أضاف الشنوانى، أن“شباب الأعمال” ستقوم وفق البروتوكول بالترويج لفكر الاستثمار وتقييم أثر الاستثمار الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للشركات، مع تشكيل فريق عمل من الخبراء للقيام بعملية التقييم ومراجعة وقياس أثر المشروعات التى ترغب فى عمل تقييم، وتحفيز مجتمع الأعمال وخاصة أعضاء الجمعية على استخدام خدمات تقييم وقياس أثر الاستثمارات.

وأوضح أنه وفقا للبروتوكول؛ سيتم كذلك توجيه أعضاء الجمعية من الشركات إلى الجهات التمويلية الشريكة بالمشروع للاستفادة من الحوافز المخصصة للمشروعات التى تم تقييم أثرها، وعمل جلسات لنشر الوعى عن الاستثمار المستدام.

لفت الشنوانى إلى انضمام 30 مصنعا لتسجيل داخل المنظومة، متوقعاً دخول المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة.

وسألت ((البورصة”: متى ستصل الجمعية إلى 1000 عضو؟

قال الشنوانى:“الأهم من عدد الأعضاء هو التأثير الاقتصادى لهم والوزن النوعى للأعضاء وتنوعهم ومدى تأثيرهم، خاصة أن معظمهم أعضاء الجمعية شركات صغيرة ومتوسطة”.

وتدخل أبو على ليوضح أن مبادرات الجمعية غير مقتصرة على الأعضاء فقط، وإنما لجميع الشركات ومجتمع الأعمال.

وقال الشنوانى:“تأثير الجمعية فعليًا من الممكن أن يتعدى 600 ألف شركة من خلال شراكات الجمعية”.

وتدخلت“البورصة” بسؤال حول الإجراءات الجمركية التى تتخذها الحكومة للتخفيف على المستوردين؟

وأجاب عسل بالتأكيد على ضرورة تخفيف القيود الموجودة على الاستيراد، حيث أن التخليص الجمركى تطول مدته حتى 17 يوما وتزيد أسبوعا مقارنة بالدول الأخرى، فيما لا يستغرق بضعة ساعات فى بعض الدول.

وتدخلت“البورصة” بالتعقيب على أن بعض الموردين الأجانب طالبوا الشركات المصرية المستوردة بدفع جزء من قيمة الشحنة قبل شحنها إلى مصر.

وعلق أبو باشا قائلا:“إن ذلك رد فعل طبيعى فى ظل مشكلات الاستيراد الموجودة لأن الشركات الموردة لمصر تضررت بسبب تأخير عملية الدفع والحصول على مستحقاتهم”.

وتدخلت“البورصة” بسؤال حول دور اللجان القطاعية بالجمعية؟

أضاف عسل، أن إجمالى اللجان تقدر بـ10 لجان قطاعية تشمل“الزراعة، والصناعة، والصحة، والتعليم، والتجارة” بالإضافة إلى“اللوجسيتيات، والتمويل، والاستشارات، وريادة الأعمال”.

أوضح أن لجنة الصناعة تجرى حاليا بعض التعديلات على ورقة السياسات التى وضعتها بداية العام؛ فيما من المقرر أن تعلن لجنة الزراعة ورقة العمل الخاصة بها قريبا، وتقوم باقى اللجان بوضع أوراق السياسات الخاصة بها.

وتساءلت“البورصة” حول دور الجمعية فيما يتعلق بملف تدريب العمالة؟

أجاب الشنوانى، أن الحكومة تقوم بإعطاء ملف العمالة غير المدربة أولوية من خلال إنشاءها مدارس للتعليم الفنى، لافتا إلى خبرة الجمعية فى هذا المجال من خلال مشاركتها في مبادرة“اشتغل” خلال الفترة من 2015 إلى 2019 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أوضح أن الجمعية تتواصل مع الوكالة الألمانية للتمويل، حاليا، لتوفير برامج تدريب لطلاب المدارس الفنية بالتنسيق مع الوزارة، فضلا عن تدريب المعلمين.

تابع الشنوانى“ترتكز استراتيجية الجمعية خلال السنوات المقبلة، فى هذا الملف، على التواصل مع الاتحادات والجمعيات بما يساهم فى توحيد الجهود والتكاتف لتوفير العمالة الماهرة والمدربة”.

تدخل أبو على، أن الجمعية على تواصل مستمر مع منظمات الأعمال الشقيقة والاتحادات الصناعية والتجارية، وتم التواصل مع اتحاد الصناعات، لتحقيق استراتيجية الجمعية فى تحسين مناخ الأعمال وإبداء الرأى فى المشروعات التى تقوم الدولة بطرحها.

قال عسل، إن الجمعية، خلال الفترة الماضية، بدأت فى العمل على التعاون مع جمعيات المستثمرين في الصعيد مثل جمعية مستثمرى سوهاج، بالإضافة إلى المجالس التصديرية، مؤكداً أن عمل كل منظمة بشكل فردى لا ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد.

أوضح الشنوانى، أن الجمعية اتفقت مؤخرا مع جهاز التمثيل التجارى على عقد لقاء مشترك كل 3 أشهر لمحاولة فتح أسواق تصديرية جديدة بأوروبا وأفريقيا؛ ضمن الاستراتيجية التى تسعى الجمعية لتنفيذها بهدف تحفيز التصدير بمصر وفق رؤية 2030، لزيادة الصادرات إلى 100 مليون دولار.

وتدخلت“البورصة” بسؤال أخير حول التوصيات التى يقترحها أعضاء المجلس لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بمصر؟

قال الشنوانى“لابد من دراسة الأثر التشريعى لأى قانون قبل إصداره، بجانب إعطاء المستثمرين مهلة لتقنين أوضاعهم قبل التنفيذ وفرض عقوبات عليهم”.

من جانبه، أكد عسل، على إلغاء عقوبة حبس المستثمرين لمردوده السلبى على حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب.

بينما يرى أبو باشا، أن نجاح ملف التصدير يتطلب دعم المواصفات الفنية للشركات المحلية لتتماشى مع المواصفات العالمية، بما يدعم فرص تنافسيتها فى الأسواق الخارجية.

لكن أبو على، يرى أن استعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومنح الثقة للمستثمرين من خلال الابتعاد عن افتراض سوء النية للمستثمر، وإلغاء القوانين المعقدة والمعرقلة؛ السبيل الوحيد لحل المشكلات الاقتصادية وبالتحديد أزمة العملة.

أعدها للنشر: مريم الرميحى وأحمد غنيم وتقى أيمن وفرح رجب