المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر باستخدام أسلحة محرمة دولياً على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -رصدقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جاء إلى معبر رفح الحدودي ولكنه لم يقوم بواجبه لفتح تحقيق جدي بالعدوان المستمر على قطاع غزة.



وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن في الحروب السابقة شهدت فتح ملف التحقيقات بشكل فوري وحقيقي .



وحول استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً أشار إلى أن الاحتلال مستمر باستخدامها خلال العدوان على غزة لافتا أنها تحدث حروق شديدة وتهتكات .

وطالب بلجان تحقيق دولية أن تأتي إلى قطاع غزة وتفتح باب التحقيق لما يحدث في القطاع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال " طواقم الدفاع المدني تقوم بسحب الوقود من المركبات المتوقفة والتي تم قصفها من قبل الاحتلال لوضعها في مركبات الإسعاف لتواصل عمليات الإنقاذ".



وأكد أن الاحتلال لا زال يستهدف المستشفيات والمواقع القريبة منها بالإضافة إلى القصف المستمر للمباني السكنية في القطاع لافتا أن آخرها كان قصف الطابق الثالث من مستشفى الصداقة التركي لعلاج مرضى السرطان .

