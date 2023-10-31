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وفاة واصابتان بتصادم مركبتي شحن على طريق الرويشد

10/31/2023 3:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص وأصيب اثنان آخران، مساء أمس، إثر حادث تصادم بين مركبتي شحن، وقع على طريق الرويشد باتجاه الكرامة.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة اتخاذ المسرب الخاطئ من قبل المركبة الأولى.


وأشارت إلى أنه تم التعامل مع حادث آخر لتدهور مركبة خارج الشارع العام على، طريق الجفر - باير، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.


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