وفاة واصابتان بتصادم مركبتي شحن على طريق الرويشد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص وأصيب اثنان آخران، مساء أمس، إثر حادث تصادم بين مركبتي شحن، وقع على طريق الرويشد باتجاه الكرامة.
وقالت إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة اتخاذ المسرب الخاطئ من قبل المركبة الأولى.
وأشارت إلى أنه تم التعامل مع حادث آخر لتدهور مركبة خارج الشارع العام على، طريق الجفر - باير، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.
MENAFN31102023000208011052ID1107342113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.