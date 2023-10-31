Tuesday, 31 October 2023 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صفارات الإنذار تدوي في معبر وكيبوتس إيريز شمال قطاع غزة

10/31/2023 3:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء في معبر وكيبوتس إيريز شمال قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وقبل يومين أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس تنفيذها عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون (إيريز)، وقالت إنها قصفت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ.


MENAFN31102023000208011052ID1107342112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث