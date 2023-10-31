صفارات الإنذار تدوي في معبر وكيبوتس إيريز شمال قطاع غزة

صفارات الإنذار تدوي في معبر وكيبوتس إيريز شمال قطاع غزة
التاريخ
10/31/2023 3:11:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء في معبر وكيبوتس إيريز شمال قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وقبل يومين أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس تنفيذها عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون (إيريز)، وقالت إنها قصفت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ.
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