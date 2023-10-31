أستاذ في جامعة الأمة يكشف لـ الوكيل سيناريوهات توسع المعركة لحرب إقليمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
توقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة حسام الدجني إن المعركة بين حماس واسرائيل لها اتجاهين أحدهما نجاح الوساطة القطرية والمصرية أو توسع الحرب إلى إقليمية .
وأضاف الدجني خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أنه في حال نجاح الوساطة القطرية سيتم وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى .
وتابع " المسار الثاني المحتمل سيكون مع توسع الاجتياح البري الموسع والذي يدعى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الظهور في خطاب معلنا بدء معركة إقليمية".
ونوه أنه في حال عدم وجود جهود فعلية دولية وقرارات قوية بحجم المخاطر والتحديات وتحديدا في القمة العربية التي ستعقد في 11 تشرين الثاني في الرياض قد تتجه المعركة إلى حرب إقليمية .
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