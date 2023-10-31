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أستاذ في جامعة الأمة يكشف لـ الوكيل سيناريوهات توسع المعركة لحرب إقليمية

10/31/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
توقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة حسام الدجني إن المعركة بين حماس واسرائيل لها اتجاهين أحدهما نجاح الوساطة القطرية والمصرية أو توسع الحرب إلى إقليمية .


وأضاف الدجني خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أنه في حال نجاح الوساطة القطرية سيتم وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى .


وتابع " المسار الثاني المحتمل سيكون مع توسع الاجتياح البري الموسع والذي يدعى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الظهور في خطاب معلنا بدء معركة إقليمية".


ونوه أنه في حال عدم وجود جهود فعلية دولية وقرارات قوية بحجم المخاطر والتحديات وتحديدا في القمة العربية التي ستعقد في 11 تشرين الثاني في الرياض قد تتجه المعركة إلى حرب إقليمية .


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