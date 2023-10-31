مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين - أسماء

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين - أسماء
التاريخ
10/31/2023 3:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت عدداً من الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات، اليوم الثلاثاء، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين.
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