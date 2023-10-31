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الهيئة الخيرية: مستودعاتنا مليئة بالمساعدات لغزة وطائرات مستمرة خلال الأيام المقبلة

10/31/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الهيئة منذ فتح باب وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة قامت بإرسال طائرتين تحملان مساعدات إغاثية بكلفة وصلت إلى 2.5 مليون دينار.
وقال الشبلي اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإرسال المزيد من المساعدات الإغاثية التي تتضمن المستلزمات الصحية والطبية والأدوية بالإضافة إلى الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة واحتياجات الأطفال.
وأضاف أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية داخل قطاع غزة والمنظمات الأممية مثل الأونروا لضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها داخل القطاع وهناك مساعدات قامت بإرسالها الهيئة ووصلت إلى مستودعات الأونروا داخل غزة وتم توزيعها على السكان هناك والمستشفيات.
وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تعمل منذ سنوات داخل قطاع غزة وتقوم شهريا بتوزيع المساعدات بمختلف أنواعها على سكان القطاع، لافتا إلى أن الهيئة لديها مساعدات كبيرة بانتظار دخولها إلى قطاع غزة بعد صدور الموافقات عليها.
وبيّن أن المساعدات الإغاثية تخضع للتفتيش والتعقيدات بمنح الموافقات والهيئة لديها داخل مستودعاتها مواد إغاثية تحتاج إلى جسر جوي كامل ولكن الهيئة تنتظر صدور الموافقات لدخولها المساعدات بوتيرة اسرع إلى داخل قطاع غزة لضمان جودتها وعدم تلفها على الحدود وخاصة الأدوية التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة.
وأشاد الشبلي بالجهود الدبلوماسية التي يقودها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة ومساعدة السكان هناك في ظل الظروف الصعبة والعدوان الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات بشتى أنواعها.
وبشأن محاولات التشويش على عمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أكد أن الهيئة تعمل وفق إطار مؤسسي ووفق برامج عمل واضحة، داعيا المواطنين إلى تلقي الأخبار من الهيئة أو الجهات الرسمية وأي أخبار أخرى تصدر عن جهات أو أشخاص فهي لا تمثل الهيئة.
وعبر الشبلي عن أمله بالمزيد من التسهيلات عبر الحدود ومعبر رفح خلال الفترة المقبلة للمساعدة بإيصال المساعدات بشكل أكبر لسكان قطاع غزة، وخاصة أن المعابر التي كانت تسلكها الهيئة فيما مضى عبر الشاحنات أصبحت مغلقة وخارج العمل بالوقت الحالي والمعبر الوحيد لإيصال المساعدات هو معبر رفح.




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