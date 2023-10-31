معارك عنيفة وصد محاولات توغل إسرائيلية إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر إسرائيلية إن معارك عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين مسلحين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال التي توغلت برا شمالي قطاع غزة.
من جهته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات برية مشتركة من الجيش والاستخبارات والشاباك هاجمت 300 هدف أمس.
وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن مقاتليها تصدوا اليوم وأمس لمحاولات توغل إسرائيلية من حدود القطاع واستهدفت دبابات وآليات شاركت فيها.
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