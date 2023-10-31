Tuesday, 31 October 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معارك عنيفة وصد محاولات توغل إسرائيلية إلى قطاع غزة

10/31/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر إسرائيلية إن معارك عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين مسلحين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال التي توغلت برا شمالي قطاع غزة.


من جهته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات برية مشتركة من الجيش والاستخبارات والشاباك هاجمت 300 هدف أمس.


وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن مقاتليها تصدوا اليوم وأمس لمحاولات توغل إسرائيلية من حدود القطاع واستهدفت دبابات وآليات شاركت فيها.


MENAFN31102023000208011052ID1107342105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث