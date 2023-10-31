معارك عنيفة وصد محاولات توغل إسرائيلية إلى قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر إسرائيلية إن معارك عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين مسلحين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال التي توغلت برا شمالي قطاع غزة.



من جهته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات برية مشتركة من الجيش والاستخبارات والشاباك هاجمت 300 هدف أمس.



وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن مقاتليها تصدوا اليوم وأمس لمحاولات توغل إسرائيلية من حدود القطاع واستهدفت دبابات وآليات شاركت فيها.