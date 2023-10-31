الدفاع المدني يُجدد التحذير من حالة عدم الاستقرار الجوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم، تحذيراً جديداً للمواطنين، من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها المملكة.



وقالت المديرية، في تحذيرها، الذي نشرته عبر "فيسبوك" إنه مع توقع هطول الأمطار خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم، على أجزاء من المناطق الجنوبية، وبعض المناطق الوسطى، فانه يُحذر من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



كما دعت إلى الابتعاد عن مجاري المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، والحذر من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.



ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء اليوم، معتدلة الحرارة، وغائمة جزئياً تتحول أحياناً إلى غائمة ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.







