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المركبة الفضائية الصينية شينتشو 16 تعود إلى الأرض

10/31/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هبطت المركبة الفضائية الصينية "شينتشو 16"المأهولة بنجاح، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، في صحراء غوبي.
وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن الكبسولة التي بداخلها ثلاثة رواد فضاء هبطت على الأرض في الساعة 3.11 بتوقيت موسكو، بعد أن قضوا خمسة أشهر على متن المحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ"، التي تعمل في مدار ارتفاعه حوالي 400 كيلومتر عن سطح الأرض، ومن المقرر أن تعمل أكثر من 10 أعوام، وهي مصممة لإقامة ثلاثة رواد، ويمكن أن تستوعب ستة رواد خلال فترة قصيرة (فترة استبدال الطاقم).


ويذكر أن المركبة "شينتشو16" كانت قد انفصلت عن المحطة الفضائية الصينية، مساء أمس الاثنين 30 أكتوبر.

RT

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