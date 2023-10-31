غارات الاحتلال ألحقت الضرر بـ203 من مدارس غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ألحقت أضرارا بـ203 مدارس، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.



وقال مدير المكتب، سلامة معروف -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين- إن الاحتلال دمر 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدمية وألحق فيها الضرر الكبير، في حين تعرضت 203 مدارس لأضرار متنوعة، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.



وأضاف معروف أن الغارات الإسرائيلية على القطاع تسببت بتدمير 47 مسجدا، وتضرر 3 كنائس، وأن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت، منها قرابة 32.500 وحدة سكنية هدمت كليا وصارت غير صالحة للسكن، وما زالت هذه الإحصائيات غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع.

وأوضح أن 18 ألف طن من المتفجرات التي قصف بها الاحتلال غزة، توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما مرة ونصف المرة.



وأشار معروف إلى أن إسرائيل ارتكبت 908 مجازر بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، إذ ارتقى 35 صحفيا و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني.



وفي وقت سابق الأحد، أفاد المكتب الإعلامي بغزة، أن الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف مركز ثقافي أرثوذكسي ومدرسة، يضمان أكثر من 1500 نازح، وفق بيان على تدوينة على منصة تليغرام.

ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8300 معظمهم من النساء والأطفال.



الجزيرة