Tuesday, 31 October 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين: التعاطف فقط غير مقبول والحل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

10/31/2023 3:11:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مشاهد الأطفال القتلى والدماء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا، لكن التعاطف فقط غير مقبول، مبينا أن الحل يكون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس بوتين، في تصريحات نشرتها وكالة "روسيا اليوم"، أن موقف روسيا بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية أو الازدواجية، وأن موقفها لا يتغير من سنة إلى أخرى، وهو أن مفتاح حل الصراع يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، دولة فلسطينية كاملة".

MENAFN31102023000205011050ID1107342100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث