بوتين: التعاطف فقط غير مقبول والحل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مشاهد الأطفال القتلى والدماء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا، لكن التعاطف فقط غير مقبول، مبينا أن الحل يكون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الرئيس بوتين، في تصريحات نشرتها وكالة "روسيا اليوم"، أن موقف روسيا بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية أو الازدواجية، وأن موقفها لا يتغير من سنة إلى أخرى، وهو أن مفتاح حل الصراع يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، دولة فلسطينية كاملة".
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