بوتين: التعاطف فقط غير مقبول والحل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مشاهد الأطفال القتلى والدماء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا، لكن التعاطف فقط غير مقبول، مبينا أن الحل يكون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس بوتين، في تصريحات نشرتها وكالة "روسيا اليوم"، أن موقف روسيا بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية أو الازدواجية، وأن موقفها لا يتغير من سنة إلى أخرى، وهو أن مفتاح حل الصراع يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، دولة فلسطينية كاملة".