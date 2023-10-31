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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 700 نقطة

10/31/2023 3:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 716 نقطة بعد خسارة كبيرة في الأسبوع الماضي بنحو 1400 نقطة.


وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 511 نقطة ليرتفع الى 32928 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 146 نقطة فقط ليصل الى 12789 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فارتفع 49 نقطة ليصل الى 4166 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1647 نقطة.


الى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) الى 82 دولارا للبرميل الواحد.


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