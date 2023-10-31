قطاع الصناعات التحويلية في الصين يتقلص بشكل مفاجئ

(MENAFN
) شهد قطاع التصنيع في الصين تقلصاَ بشكل مفاجئ في شهر أكتوبر، مما يمثل تحديًا كبيرًا أمام صانعي السياسات الذين يسعون إلى تنظيم عملية استعادة اقتصادية مستدامة. أظهرت البيانات التي أصدرتها يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات "بي إم آي" لقطاع التصنيع في الصين انخفض إلى 49.5 في أكتوبر، مقارنة بمستوى 50.2 في الشهر السابق، متجاوزًا توقعات بقراءة أكثر إيجابية تبلغ 50.2.
كما أشارت مؤشرات حديثة إلى علامات إيجابية على استقرار اقتصاد الدولة الثانية عالميًا، بدعم من مجموعة من التدابير السياسية، ما زالت أزمة العقارات المستمرة وضعف الطلب العالمي تشكل عقبات كبيرة أمام مسار الاقتصاد الصيني.
كذلك أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين يوم الثلاثاء أن أنشطة غير التصنيع في البلاد استمرت في النمو خلال أكتوبر. وبلغ مؤشر "بي إم آي" لهذا القطاع 50.6، على الرغم من انخفاض طفيف عن مستوى 51.7 في سبتمبر، مما يشير إلى تباطؤ في النشاط في هذا القطاع، بما في ذلك الخدمات والبناء. حيث يشير مؤشر "بي إم آي" الذي تزيد قراءته عن 50 إلى التوسع، في حين تشير قراءة أقل من 50 إلى الانكماش.
في حين أشار شي تيانشين، رئيس وحدة الإحصاءات الاقتصادية، إلى أن بيانات "بي إم آي" الضعيفة قد تكون مؤشرة على ضعف الطلب المرتبط بأزمة العقارات وتباطؤ الاستثمارات في البنية التحتية. وأكد أيضًا أنه على الرغم من وجود مؤشرات على أن صادرات البلاد قد بلغت أدنى مستوى لها، إلا أن التعافي القوي في الطلب الخارجي قد يكون بعيد المنال.
ويُسلط انكماش قطاع التصنيع غير المتوقع في الصين الضوء على تعقيدات الدائرة المستمرة في المشهد الاقتصادي للبلاد. على صانعي السياسات أن يتعاملوا مع عوامل متعددة تؤثر في الصحة الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك أزمة العقارات والظروف العالمية، بينما يعملون على تحقيق استعادة أكثر استدامة وقوة.
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