شراكة بين أمانة المجلس القضائي في دبي ومركز مورو لتعزيز التعاون الرقمي

وقعت الأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون الرقمي.

وقع الاتفاقية، سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، بهذه المناسبة ، تأتي الشراكة مع شركة " مورو" تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، نحو تعزيز الخدمات الرقمية للمجلس القضائي في الإمارة، وفتح نوافذ تقنية بين المجلس وأعضاء السلطة القضائية والجمهور والجهات المعنية كافة، إيماناً من سموه بأهمية تعريف جميع فئات المجتمع بدور المجلس الإشرافي على شؤون السلطة القضائية في الإمارة.

وأكد أن هذه الشراكة هي جزء من توجهات تطويرية تهدف إلى تعزيز العمل القضائي في الإمارة بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نحو تطوير العمل القضائي في الإمارة وتحديثه وفق أعلى المعايير الدولية.

بدوره قال المهندس مروان سالم بن حيدر: "إن شركة "مورو" ملتزمة بدعم المؤسسات في رحلتها نحو التحوّل الرقمي، وهذا التعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي يعكس الالتزام الثابت لدينا لهذه المهمة. ونحن حريصون على مشاركة خبرتنا ومواردنا مع الأمانة العامة للمجلس القضائي لإنشاء منصة على الإنترنت حديثة وآمنة تتماشى بشكل مثالي مع رؤية المجلس القضائي في إمارة دبي ورسالته وأهدافه، ومن خلال استخدام خدمات السحابة وحلول تطوير الويب لدينا".

وبموجب هذه الشراكة ستعمل فرق تطوير الويب المتخصصة في شركة "مورو" بشكل وثيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، لتصميم وتطوير موقع إلكتروني سهل الاستخدام قادر على تزويد المستخدمين بمعلومات كافية عن أعمال المجلس القضائي في الإمارة والتطورات المستحدثة لأعمال السلطة القضائية، كما سيعمل الموقع على إنشاء نافذة لتقديم خدمات سريعة لأعضاء السلطة القضائية والأمانة العامة للمجلس القضائي.

وستتولى شركة " مورو" بموجب هذه الشراكة توفير البيئة السحابية اللازمة لاستضافة الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي، موفرةً بذلك خدمات الأمن والحماية والإدارة اللازمة لضمان استمرارية العمل والأداء الفعّال للموقع في جميع الأوقات، كما ستوفر الشركة بموجب الشراكة بيئة آمنة لتخزين البيانات وإدارتها بكفاءة.

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