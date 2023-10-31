هل تناول الدجاج يرفع نسبة الكوليسترول في الدم؟

باعتباره من اللحوم البيضاء، يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول لحم الدجاج بكثرة، اعتقاداً منهم ألا تأثير سلبي على صحتهم، ولا علاقة واضحة بينه وبين ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم. فهل هذا الاعتقاد صحيح؟

في البداية، من المهم أن يدرك مرضى الكوليسترول أن النمط الغذائي اليومي بشكل عام يلعب دوراً مهماً، بمعنى أن تأثير الدجاج على نسبة الكوليسترول يعتمد على ما إذا كان الشخص يتبع نظاماً غذائياً عالي الدهون أو نظاماً غذائياً متوازناً، بحسب موقع «Health line».

وأوضح الموقع بحسب أبحاث أجريت أخيراً أن الدجاج يعتبر من المنتجات الحيوانية التي قد تؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم بشكل عام، لكن الدجاج يحتوي على دهون مشبعة وكوليسترول أقل من لحم البقر والضأن.

وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الدجاج منزوع الجلد إلى جانب الأسماك خلال الأسبوع يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL والكوليسترول الكلي.

مع العلم بأن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، بحيث يحتوي على اللحوم الخالية من الدهون مع الحبوب الكاملة والألياف الغذائية والكربوهيدرات المعقدة يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة من 5 إلى 9%.

يمكن أن يكون تناول الدجاج جيداً لمرضى الكوليسترول إذا تم تناوله بشكل صحيح، بحيث يقدم مسلوقاً أو مشوياً ودون جلد.

يحصل الشخص فقط على نحو 90-100 ملجم من الكوليسترول من تناول دجاجة صغيرة مشوية منزوعة الجلد، وهي كمية مناسبة، حيث يوصي الأطباء بما لا يزيد على 300 ملجم من الكوليسترول الغذائي يومياً.

ولا يفضل تناول كبد الدجاج، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فعلى سبيل المثال، يحتوي 28 غراماً من كبد الدجاج المطبوخ على 160 ملجم من الكوليسترول، أي أكثر من 50% من الحد اليومي.

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