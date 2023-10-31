109 % قفزة أرباح «سوق دبي المالي» إلى 186.2 مليون درهم في 9 أشهر



أعلن سوق دبي المالي، اليوم، عن نتائجه المالية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 2023، بتسجيل زيادة في صافي الأرباح بنسبة 109 % ليصل إلى 186.2 مليون درهم.

بالمقارنة مع 89 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2022، هذا بالإضافة إلى تسجيل زيادة ملحوظة في عدد التداولات وقيمتها الإجمالية، واستقطاب مستثمرين جدد، ليساهم سوق دبي المالي بهذا الأداء المالي القوي في تعزيز دبي كمركز رئيسي على الساحة المالية الدولية.

أداء مالي قوي

وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي بنسبة 48 % ليصل إلى 351.8 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى، في مقابل إيرادات بلغت 237.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وتوزعت الإيرادات بواقع 214.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية و137.6 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها، في حين بلغ إجمالي النفقات 165.6 مليون درهم مقارنة مع 148.8 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

قوة التداولات

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، ارتفع إجمالي عدد التداولات إلى 1.43 مليون صفقة، في نمو ملحوظ بنسبة 37 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى 78 مليار درهم، بزيادة فعلية نسبتها 13 % مقارنة بالعام الماضي. وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً خلال هذه الفترة بنسبة 25 %، ليغلق عند 4,136.58 نقطة.

ثقة المستثمرين

واستقطبت منصة سوق دبي المالي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 35,357 مستثمراً جديداً تبلغ نسبة الأجانب بينهم 72 % ويمثلون أكثر من 200 جنسية، لتتوسع بذلك قاعدة المستثمرين الإجمالية إلى أكثر من مليون مستثمر. وبالإضافة إلى ذلك، استحوذت المؤسسات الاستثمارية على حصة كبيرة بلغت 56 % من إجمالي قيمة التداول، مع صافي استثمار قدره 1.54 مليار درهم. ويعكس هذا التدفق المتواصل للمستثمرين الجدد جاذبية سوق دبي المالي وقوة منظومتها المالية المزدهرة.

تنوع القطاعات



وإلى جانب ذلك، شهد سوق دبي المالي نمواً كبيراً في قيمته السوقية التي ارتفعت من 576 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2022، لتصل في الفترة نفسها من العام الحالي إلى 697 مليار درهم. وتوزعت القيمة السوقية بنسب مختلفة على القطاعات المتنوعة في سوق دبي المالي؛ حيث سجّل القطاع المالي نسبة 41 %، وقطاع المرافق نسبة 23 %، والقطاع العقاري نسبة 17 %، والقطاع الصناعي نسبة 14 %، في حين سجل قطاع الاتصالات نسبة 3 %، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية. ويمثل هذا فرصة لتسليط الضوء على مساهمة القطاعات المتنوّعة في السوق، كما تعكس أيضاً المزيج المكوّن للناتج المحلي الإجمالي في دبي.

المبادرات المستقبلية

وقال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يسرنا الإعلان عن نمو ملحوظ في الإيرادات وصافي الدخل خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، تأكيداً على التزامنا الثابت بالتنويع، وبمبادراتنا المستقبلية الطموحة لتعزيز مكانة سوق دبي المالي الدولية كوجهة مفضلة للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يحظى سوق دبي المالي بمكانة مرموقة تتيح لنا مواصلة تعزيز النمو والابتكار على الساحة المالية الدولية، مدعومة بالأداء القوي الذي شهدناه في التسعة أشهر الأولى من 2023، والذي أظهر مرونة وقوة أسواق رأس المال في دبي. ومع الزيادة الكبيرة في حجم التداول، والتوسّع بقطاعات الاستثمار.

وجذب المزيد من المستثمرين الجدد إلى السوق، نواصل التزامنا بتوسيع قطاعات منتجاتنا عبر توفير فئات أصول جديدة، وضم الوسطاء الرقميين، لتقديم تجربة تداول سلسة، وإطلاق برامج مبتكرة مثل مسرعات الاكتتابات الأولية، مما يؤكد حرصنا الدائم على تعزيز منظومتنا المالية الشاملة».

قاعدة المستثمرين

وأوضح حامد علي: «تعود الزيادة في قاعدة المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي إلى جهودنا المتواصلة وسعينا المستمر لإنجاح فعاليات مؤتمر المستثمرين العالميين، والذي شهد مشاركة فعالة في نسخته الأخيرة التي نظمها سوق دبي المالي في سنغافورة الشهر الماضي، كما عزز المؤتمر شراكاتنا العالمية وحضورنا على المستوى الدولي. ونحن حريصون الآن على مواصلة التوسّع بنطاق سوق دبي المالي بشكل أكبر، بالتوازي مع استعدادنا لتنظيم مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك الشهر المقبل».

مسرعات الاكتتابات

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مسرعات الاكتتابات العامة الأولية في سوق دبي المالي قد حاز منذ إطلاقه في هذا العام على دعم 20 استشارياً إقليمياً وعالمياً مرموقاً، ومشاركة أكثر من 40 شركة خاصة واعدة، بما في ذلك الشركات العائلية وشركات القطاعات الأخرى التي تطمح للاستفادة من فرص أسواق رأس المال في دبي لتحقيق فرص نمو غير مسبوقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تزامناً مع جهود التحول الرقمي المتواصلة في سوق دبي المالي خلال العام الحالي تم إضافة عدد من الوسطاء الماليين الجدد إلى السوق بنجاح، مما يعتبر إنجازاً مهماً على صعيد الابتكار والريادة في المنتجات والخدمات.