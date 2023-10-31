القيادة الصينية تضع استراتيجيات لمعالجة التحديات التي تؤثر في البلاد

(MENAFN
) قادة الصين يجتمعون في بكين لمعالجة مجموعة متنوعة من التحديات التي تؤثر في البلاد. يشمل ذلك الحاجة إلى إحياء سوق العقارات المعاناة، وتوفير فرص العمل لملايين الشبان العاطلين عن العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع. تُعرف هذه الاجتماعات باسم المؤتمر الوطني للعمل المالي ويُعقد مرتين كل عقد. من المقرر أن يرسخ هذا الاجتماع سيطرة الرئيس شي جين بينغ على القطاع المالي الصيني الهائل، الذي يبلغ قيمته 61 تريليون دولار.
تأتي ضرورة هذه المناقشات عقب إعلان الحكومة مؤخرًا عن نيتها إصدار سندات بقيمة تريليون يوان (330 مليار دولار) لمشاريع التنمية البنية التحتية والوقاية من الكوارث. إحدى القضايا العاجلة تتعلق بالتصدي للانخفاض الحاد في إنشاء المساكن. يتصارع الاقتصاديون وصانعو السياسات مع التحدي الهائل لتعزيز النمو المستدام والمتوازن بينما يتعين عليهم في الوقت نفسه التعامل مع الديون الكبيرة المستحقة على مُطوِّري العقارات الصينيين والحكومات المحلية والبنوك الإقليمية.
أكد تاكيهيكو ناكاو، الرئيس السابق للبنك الآسيوي للتنمية، أهمية هذا الاجتماع الذي يُعقد خلف أبواب مغلقة ودون إعلان رسمي، مشيرًا إلى أنه سيتركز على إصلاحات مالية دائمة. وأقر بأن القطاع المالي الصيني قد قدم تقدمًا، ولكنه يواجه تحديات فريدة في الوقت الراهن، مما يستدعي استجابة شاملة واستراتيجية.
يتواجد القطاع المالي الصيني، الذي يعد أساسيًا للمشهد الاقتصادي العالمي، في مفترق طرق حرج. قدرة القيادة على التنقل بين تعقيدات إحياء العقارات، وتوفير فرص العمل للشباب، وتنشيط الاقتصاد مع التعامل مع الضعف المالي ستكون لها تأثيرات ليس فقط على الصين بل على النظام المالي العالمي بشكل عام.
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