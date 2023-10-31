الاقتصاد الألماني يشهد انكماشا طفيفا في الربع الثالث من 2023 بسبب ضعف القوة الشرائية

(MENAFN
) أظهرت البيانات التي صدرت يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر, أن الاقتصاد الألماني واجه انكماشًا طفيفًا خلال الربع القبل الأخير، مما يؤكد على التحديات المستمرة ناشئة عن ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في أوروبا.
كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 0.1 في المئة بناءً على أسس معدلة وفقًا لمكتب الإحصاءات الفيدرالي. وجاءت هذه النتيجة بشكل أفضل بقليل من توقعات استطلاع لرويترز، الذي توقع انكماشًا أكبر بنسبة 0.3 بالمئة.
كذلك علق كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاديات في "آي ان جي" على البيانات, مشيرًا إلى أنها تؤكد على أن ألمانيا تعتبر واحدة على الأقل من بين أبطأ الاقتصادات في منطقة اليورو. وأشار برزيسكي إلى عدم اليقينات المستقبلية، بما في ذلك استمرار البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية وظهور مخاوف جيوسياسية جديدة، والتي من المتوقع أن تستمر في التأثير على الاقتصاد الألماني.
في حين أشار برزيسكي أيضًا إلى أنه يبدو أن الاقتصاد الألماني سيظل في منطقة غامضة بين انكماش طفيف واحتمالية الركود، ليس فقط خلال هذا العام ولكن أيضًا خلال العام القادم. وتعكس هذه الحالة عدم اليقين المستمر الذي يعاني منه الاقتصاد الألماني في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يجدها.
وعلى الرغم من أن الانكماش الطفيف الذي شهدناه في الربع الثالث قد لا يعتبر استثنائيًا، إلا أن مؤسسة "كوميرزبانك" المالية تتوقع أن يستمر الانكماش في الاقتصاد الألماني خلال الستة أشهر القادمة. وأشار يورغ كرامر، رئيس اقتصاديات "كوميرزبانك"، إلى عدم التوقع بعودة استعادة في الإنفاق الاستهلاكي كعامل رئيسي يسهم في هذا التوقع.
وتسلط هذه البيانات الضوء على تعقيدات مستمرة تواجه الاقتصاد الألماني، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي والاتجاهات الاقتصادية الأوسع النطاق التي تتكشف في سياق أوروبي وعالمي.
MENAFN31102023000045015682ID1107341960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.