(MENAFN
) أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر, أن روسيا تعتزم تقديم إجراءات مبسطة لتيسير الاستثمار من جانب مواطنين وشركات الدول "الصديقة". وضمن هذه المبادرة، سيتم منح الكيانات من قائمة مختارة تضم 25 دولة امتياز فتح حسابات بنكية في روسيا وإيداع الأموال بإجراءات مبسطة.
كما شدد ميشوستين في بيان على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لخلق ظروف أكثر ملائمة للشركات الأجنبية ورجال الأعمال. وتتمثل هذه الجهود في تحقيق السيادة المالية والالتزام بالأهداف الوطنية التي وضعها رئيس البلاد. وتظهر هذه الخطوة التفاني الروسي في تعزيز بيئة ملائمة للاستثمار الدولي والتعاون الاقتصادي.
كذلك من المتوقع أن تنطبق الإجراءات الجديدة على قائمة مختارة من 25 دولة "صديقة"، تضم نجومًا عالميين كبار مثل الصين والهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية وتركيا وكازاخستان وبيلاروس. ومن الممكن أن تعزز هذه الدول من سهولة القيام بالأعمال التجارية داخل السوق الروسي من خلال الإجراءات البسيطة للاستثمار.
في حين تجدر الإشارة إلى أن التمييز الروسي بين الدول "الصديقة" والدول "غير الصديقة" يلعب دورًا حاسمًا في تحديد الدول التي يمكن أن تستمتع بهذه الإجراءات المبسطة للاستثمار. على وجه التحديد، تُعتبر الدول "غير الصديقة" هي تلك التي انضمت إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية ردًا على مشاركة روسيا في النزاع في أوكرانيا. تؤكد هذه التصنيفات على السياق الجيوسياسي المحيط بالسياسات الاقتصادية الخارجية الروسية وسعيها لتحقيق الاستقلال المالي.
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