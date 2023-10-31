البنك الدولي يتوقع تقلبات في أسعار النفط العالمية وسط مخاطر الصراع

(MENAFN
) أصدر البنك الدولي توقعاته بشأن أسعار النفط العالمية في بيان حديث، حيث تتوقع متوسطًا يبلغ 90 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من عام 2023. ومع ذلك، ,يتوقع البنك الدولي أن يتراجع المتوسط السنوي إلى 81 دولارًا للبرميل مع تباطؤ الطلب العام. وتأتي هذه التقديرات مع تحذير حذر من أن التصاعد في النزاعات في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار النفط.
كما ركز آخر تقرير للبنك الدولي على توقعات أسواق السلع الضوء على أن أسعار النفط قد شهدت زيادة معتدلة نسبيا بنسبة ستة في المائة فقط منذ بداية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. على عكس ذلك، شهدت سلع أخرى، بما في ذلك المنتجات الزراعية والعديد من المعادن والسلع الأخرى، تقلبات طفيفة فقط في الأسعار.
كذلك يقدم التقرير 3 سيناريوهات مخاطر مبنية على النزاعات التاريخية في منطقة الشرق الأوسط تعود إلى السبعينيات. هذه السيناريوهات توضح مجموعة متنوعة من المخاطر المتصاعدة وعواقبها المحتملة.
في حين في إطار سيناريو "الاضطراب البسيط"، الذي يتسم بتأثير مشابه لتقليل إنتاج النفط الذي شهدناه خلال الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، يمكن أن تتراوح أسعار الذهب الأسود بين 93 و102 دولارًا للبرميل في الربع الأخير.
وسيؤدي سيناريو "الاضطراب المعتدل"، الذي يعادل تقريبًا تأثير حرب العراق عام 2003، إلى تقليل إمدادات النفط العالمية بمقدار يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين برميل يوميًا. في هذه الحالة، يمكن أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 109 و121 دولارًا للبرميل.
وتؤكد هذه التوقعات مخاوف المصرف الدولي بشأن النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وإمكانية أن تؤثر بشكل كبير في أسعار النفط العالمية. على الرغم من أن سوق النفط قد تشهد تقلبات في الأشهر القادمة، إلا أن هذه السيناريوهات تعتبر تذكيرًا بالتقلبات الجوهرية المترتبة على عالم السلع الطاقية الحساس للجوانب الجيوسياسية.
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