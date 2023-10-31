أسعار النفط تتراجع بما يزيد عن 1 بالمئة

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا بنسبة أكثر من 1 بالمئة يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر، حيث أبدى المستثمرون حذرًا في التوقعات قبل الأحداث الهامة، بما في ذلك اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية وإصدار بيانات التصنيع من الصين هذا الأسبوع. ولوحظ أن هذا الانخفاض لم يكن ناتجًا فقط عن المخاوف المتعلقة بالشرق الأوسط.
كما سجلت عقود النفط الخام برنت انخفاضًا بنسبة 1.6 بالمئة, ما يعادل 1.1 دولار بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، ليصل سعر البرميل إلى 89.37 دولار. وفي ذات الوقت، شهد النفط الخام الغربي تكساس الوسيط انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمئة, ما يعادل 1.34 دولار، ليصل سعر البرميل إلى 84.20 دولار.
كذلك قدمت تينا تينغ، محللة في أسواق سي إم سي، رؤى حول مشهد السوق، حيث قالت: "على الرغم من تصاعد الحرب بين حماس وإسرائيل، يُتوقع على نطاق واسع غزو بري". وزادت: "تشير الأوضاع في السوق في بداية الأسبوع إلى أن الأمور لن تتصاعد إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقًا، مما أثر على انخفاض أسعار النفط".
في حين ينتظر المستثمرون من الناحية الاقتصادية بفارغ الصبر نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية المقرر عقده يوم الأربعاء، بالإضافة إلى بيانات الوظائف من الولايات المتحدة ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا العملاقة آبل. ويُعتبر هذا مؤشرًا على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
ويشير التوافق، من المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأسعار الفائدة الحالية خلال هذا الاجتماع.
في الختام، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا ناتجًا عن حذر المستثمرين في التوقعات قبل الأحداث الهامة، مثل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية وإصدار بيانات التصنيع من الصين، مع تأثر الديناميات السوقية بمخاوف أوسع نطاقًا حول الوضع في الشرق الأوسط.
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