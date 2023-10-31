أسعار الذهب تستقر وسط توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
) ظلت أسعار الذهب مستقرة نسبيا اليوم الثلاثاء بتاريخ 31 أكتوبر, حيث راقب المستثمرون العالميون عن كثب اجتماعات المصارف المركزية القادمة للحصول على رؤى حول الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية. وفي الوقت نفسه، فإن المعدن الثمين، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، في طريقه لتحقيق أقوى أداء شهري له منذ سنة تقريبا، ويرجع ذلك أساسا إلى الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
كما بلغ السعر الفوري للذهب ذروته عند 2009.29 دولار للأونصة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف أيار، حيث سعى المستثمرون إلى اللجوء وسط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط. وتسبب الطلب على أصول الملاذ الآمن في ارتفاع الذهب من 1,809.50 دولار في 6 أكتوبر، قبل هجوم حماس على إسرائيل مباشرة، مما وضعه على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية مثيرة للإعجاب بنسبة ثمانية في المائة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022.
كذلك شهد الذهب الفوري انخفاضا طفيفا بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، حيث انخفض 0.1 بالمئة إلى 1994.15 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2003.60 دولار.
في حين أشار كايل رودا، محلل الأسواق المالية في "كابيتال.كوم"، إلى أنه "يبدو أن اتخاذ إسرائيل نهجا أكثر اعتدالا لتوغلها في غزة قد خفف إلى حد ما من المخاوف من توسع الأزمة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون 2000 دولار هو أمر هامشي فقط، ولا يزال السعر يعكس المخاطر العالية لتصعيد الصراع".
ويركز المستثمرون بشكل خاص على قرار السياسة النقدية القادم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء هذا الأسبوع، يليه إصدار تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأحداث بشكل أكبر على اتجاه الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
باختصار، ظلت أسعار الذهب مستقرة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر نتائج اجتماعات البنوك المركزية وإصدارات البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على السياسات النقدية والأسواق المالية.
MENAFN31102023000045015682ID1107341780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.