العمارة والتصميم في عمان الاهلية تُطلق موسمها العلمي 2023 -2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - انطلقت فعاليات الموسم العلمي لكلية العمارة والتصميم في جامعة عمان الاهلية للعام الجامعي 2023-2024 ، يوم الخميس الماضي ، متضمناً سلسلة من اللقاءات العلمية المتخصصة حول شؤون البحث العلمي، يقدمها أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

واستهل هذا الموسم بمحاضرة قدّمتها الدكتورة صبا النصيرات، عميدة الكلية، بعنوان "كتابة مقترح البحث العلمي"، استعرضت فيها اساليب الكتابة العلمية في مقترحات الابحاث التي تقدم للحصول على المنح الخارجية.

كما شرحت آليات تقديم المقترحات البحثية والشروط الواجب اتباعها من قبل الباحثين.

ويذكر ان هذا الموسم العلمي تشرف عليه لجنة البحث العلمي على مستوى الكلية، حيث تم تكليف الدكتورة دانة عمرو بتنظيم اللقاءات العلمية بالتنسيق مع أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

ويأتي هذا الموسم العلمي ضمن توجهات عمادة الكلية وسياستها لتعزيز البحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، بهدف تحقيق رؤية الجامعة وسياستها والتماشي مع قيمها الجوهرية وتوجهاتها نحو الاعتمادات المحلية والإقليمية والعالمية.