صفقتان في 2013 تهددان تشيلسي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن تشيلسي أصبح مهدداً بخصم نقاط من رصيده بسبب صفقتين أبرمهما في 2013.
قالت الصحيفة إن تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، قد تتسبب في صدمة للنادي اللندني، بسبب معاملات أجراها النادي في عهد المالك السابق رومان أبراموفيتش، مثل دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية لشركات خارجية سرية.
وأضافت: "ملاك تشيلسي الجدد قاموا بإبلاغ المسؤولين عن أرقام خاطئة في الأوراق المالية للنادي في الفترة من 2012 حتى 2019، مما أدى إلى خضوعها للتدقيق حالياً".
وأشارت إلى أن بعض الدفعات السرية المتعلقة بالانتقالات ستشمل المعاملات المالية في صفقة ويليان وإيتو إلى أنجي ماخاتشكالا الروسي في 2013.
وأوضحت: "رغم أن الانتهاكات المالية حصلت تحت الملكية السابقة، إلا أن تشيلسي يواجه عقوبات تتمثل في فرض غرامات ضخمة وخصم بعض النقاط، حيث انتقلت ملكية النادي إلى رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني".
واختتمت: "تشيلسي يتمسك بموقفه بالتأكيد على أن هذه الادعاءات تسبق الملكية الحالية للنادي، وأنها تتعلق بكيانات يُزعم أنها كانت تحت سيطرة المالك السابق للنادي ولا تتعلق بأي فرد موجود حالياً".
MENAFN31102023000151011027ID1107341777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.