صفقتان في 2013 تهددان تشيلسي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن تشيلسي أصبح مهدداً بخصم نقاط من رصيده بسبب صفقتين أبرمهما في 2013.

قالت الصحيفة إن تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، قد تتسبب في صدمة للنادي اللندني، بسبب معاملات أجراها النادي في عهد المالك السابق رومان أبراموفيتش، مثل دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية لشركات خارجية سرية.

وأضافت: "ملاك تشيلسي الجدد قاموا بإبلاغ المسؤولين عن أرقام خاطئة في الأوراق المالية للنادي في الفترة من 2012 حتى 2019، مما أدى إلى خضوعها للتدقيق حالياً".

وأشارت إلى أن بعض الدفعات السرية المتعلقة بالانتقالات ستشمل المعاملات المالية في صفقة ويليان وإيتو إلى أنجي ماخاتشكالا الروسي في 2013.

وأوضحت: "رغم أن الانتهاكات المالية حصلت تحت الملكية السابقة، إلا أن تشيلسي يواجه عقوبات تتمثل في فرض غرامات ضخمة وخصم بعض النقاط، حيث انتقلت ملكية النادي إلى رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني".

واختتمت: "تشيلسي يتمسك بموقفه بالتأكيد على أن هذه الادعاءات تسبق الملكية الحالية للنادي، وأنها تتعلق بكيانات يُزعم أنها كانت تحت سيطرة المالك السابق للنادي ولا تتعلق بأي فرد موجود حالياً".