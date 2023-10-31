3 آليات إسرائيلية تستهدفها قذائف (الياسين 105)

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مقاتلي القسام يفتحوا النار من أحد الكمائن الخاصة بهم باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع.

وأكدت الكتائب في بيان مقتضب لها رصدته خبرني أنه تم استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105".

ما هي قذائف "الياسين 105".

أما بشأن قذيفة الياسين، فهي عبارة عن "آر بي جي 7" روسي الصنع تم تحديثه وتطويره ليصبح قذيفة ترادفية؛ بمعنى أنه يوجد بداخلها حشوتين الأولى مصممة لاختراق صفائح التدريع بينما الحشوة الثانية لاختراق جسم الآلية المدرعة سواء دبابة أو ناقلة مدرعة.