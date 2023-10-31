3 آليات إسرائيلية تستهدفها قذائف (الياسين 105)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مقاتلي القسام يفتحوا النار من أحد الكمائن الخاصة بهم باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع.
وأكدت الكتائب في بيان مقتضب لها رصدته خبرني أنه تم استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105".
ما هي قذائف "الياسين 105".
أما بشأن قذيفة الياسين، فهي عبارة عن "آر بي جي 7" روسي الصنع تم تحديثه وتطويره ليصبح قذيفة ترادفية؛ بمعنى أنه يوجد بداخلها حشوتين الأولى مصممة لاختراق صفائح التدريع بينما الحشوة الثانية لاختراق جسم الآلية المدرعة سواء دبابة أو ناقلة مدرعة.
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