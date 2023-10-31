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عودة 3 رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد مهمة استغرقت 5 أشهر

10/31/2023 2:23:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض اليوم الثلاثاء بعد مهمة استغرقت خمسة أشهر على متن محطة الفضاء الصينية.

وتم إبطاء كبسولة العودة للمركبة الفضائية شنتشو 16 (السفينة السحرية) بواسطة مظلة كبيرة وهبطت بالقرب من ميناء جيوتشيوان الفضائي في صحراء جوبي، وفقا لصور حية من التلفزيون الحكومي.

وكان رواد الفضاء تشو يانجتشو وجوي هايتشاو والقائد جينج هايبنج قد انطلقوا إلى الفضاء في 30 مايو. وقبل عودتهم إلى الأرض، غادر طاقم جديد مكون من ثلاثة أفراد إلى محطة الفضاء تيانجونج (القصر السماوي) على متن المركبة الفضائية شنتشو 17 يوم الخميس الماضي.

كان هذا ثاني تغيير للطاقم منذ تشغيل المحطة بالكامل في وقت سابق من هذا العام، والمهمة الفضائية الثانية عشرة للبلاد في عام 2023.

وتمضي الصين قدما في برنامجها الفضائي. وعلى غرار الولايات المتحدة، يريد الصينيون إرسال رواد فضاء إلى القمر مرة أخرى. ومن المقرر أن تكون أول مهمة مأهولة إلى القمر للصين في عام 2030.

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