الإمارات تفوز بالجائزة الأولى في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة أصحاب الهمم

فاز فريق الإمارات بالجائزة الأولى في تحدي استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة أصحاب الهمم " creativeIoT E" في ختام الجولة النهائية من تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023 .

وشهد حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تكريم 36 فرداً، و12 فريقاً، و5 فائزين بالجوائز الخاصة، ضمن المسابقات التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى إعلان النتائج وتكريم الفائزين في المحاور الستة للتحدي عقب التنافس على مدى ثلاثة أيام.

وكرّمت اللجنة المنظمة للتحدي الفرق والأفراد المشاركين على نجاحاتهم الاستثنائية في مختلف فئات أصحاب الهمم، وتم تقديم خمس جوائز خاصة، من بينها جائزة القائد التكنولوجي العالمي 2023، حصل عليها محمد نذير دانش من ماليزيا تقديرًا لموهبته الاستثنائية.

وتم تكريم ماريان شريفا من كينيا وإلياس بوبي من إثيوبيا بجوائز البطل الخارق البارزة. وحقق المشاركون من ماليزيا 19 جائزة في مختلف فئات المسابقات الفردية، فضلاً عن تقديم جوائز المساهمة لفريقي الفلبين وماليزيا، اعترافًا بإسهاماتهم المتميزة.

وأشاد أسعد حواس الصديد، مدير مكتب إدارة المشاريع في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز، بهذا التحدي الرائد الذي جمع 536 مشاركًا من 18 دولة، حيث تم عرض مشاريع 461 شابًا وشابة تتراوح أعمارهم بين 14 و 23 عامًا، جنبًا إلى جنب مع 75 مشرفًا مخصصًا، بما في ذلك خبراء حكوميون في مجال الإعاقة من الدول المشاركة، لافتا إلى أن هذا التجمع الاستثنائي تجاوز الحدود الجغرافية، حيث حضر ممثلون من 16 دولة، بينما شاركت دولتان بنشاط من خلال مؤتمرات الفيديو الافتراضية.

وأكد أن أصحاب الهمم يتميزون بقدراتهم ومواهبهم وأهدافهم التي تمكنهم من مجابهة التحديات التي يواجهونها، مطالباً بضرورة دعم حقوقهم في تكافؤ الفرص والامتيازات أسوةً الجميع، ودعا إلى التحسين والابتكار والعمل معاً لتعزيز قابلية استخدام التكنولوجيا المساعدة وفعاليتها.

وعبر حواس عن امتنانه لكل من ساهم في نجاح استضافة وتنظيم المسابقة والفعاليات المصاحبة لها، والمتحدثين وأعضاء اللجان والحضور، موجها الشكر لشركاء المؤسسة من المجتمع المحلي من جامعة العين، ومجلس الأمن السيبراني، وسايبر جيت للحماية الإلكترونية، وبولوتيكنك أبوظبي، إضافة إلى المشاركة المتميزة من قيادة شرطة أبوظبي، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ، كما شكر رعاة التحدي وفريق زايد للتطوع والإنقاذ والمنظمين الذين ساهموا بجهود كبيرة للوصول لهذا النجاح المتميز.

واشتمل التحدي على مجموعة من المسابقات على مدى يومين، ففي اليوم الأول، تم عقد مسابقتين وهما "السيارة الذكية eCreative"، التي قيمت مهارات المشاركين في برمجة السيارات ذاتية القيادة باستخدام برنامج Scratch، و "eContent"، حيث عرض المشاركون إبداعهم من خلال إنشاء وتحريرمقاطع فيديو حول مواضيع معينة.

وفي اليوم الثاني، تم تقديم أربعة تحديات وهي "eToolPpt" قيمت مهارات إعداد وتحريرالشرائح التقديمية، و "eTool Excel" تم فيها تقييم الكفاءة في وظائف البيانات والحسابات والتحريرفي ظروف معينة، و "eLifeMap" لقياس القدرة على استخدام الإنترنت لمعالجة تحديات الحياة اليومية، و "eCreativeIOT" تم تقييم القدرة على تحسين حياة الأشخاص أصحاب الهمم من خلال التكنولوجيا أو الأفكار الابتكارية.??

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