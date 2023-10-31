كتائب القسام تعلن عن استهداف قوة راجلة صهيونية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن استهداف قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.
وأعلنت الكتائب سابقا أن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في شمال غربي غزة، واستهدفوا آليات الاحتلال شرقي حي التفاح وآليتين أخريين توغلتا شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105′′، وقصفوا آليات متوغلة شمال غربي بيت لاهيا بالهاون.
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