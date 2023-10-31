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كتائب القسام تعلن عن استهداف قوة راجلة صهيونية

10/31/2023 2:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن استهداف قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.


وأعلنت الكتائب سابقا أن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في شمال غربي غزة، واستهدفوا آليات الاحتلال شرقي حي التفاح وآليتين أخريين توغلتا شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105′′، وقصفوا آليات متوغلة شمال غربي بيت لاهيا بالهاون.


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