المغرب يشيد بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد المغرب مساء أمس الاثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، وذلك لمدة عام آخر حتى أكتوبر 2024.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية عقب تصويت مجلس الأمن على هذا القرار.
وقالت الخارجية المغربية: "إن القرار يحدد بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب"، على حد تعبيرها.
RT
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