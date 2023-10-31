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المغرب يشيد بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء

10/31/2023 2:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد المغرب مساء أمس الاثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، وذلك لمدة عام آخر حتى أكتوبر 2024.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية عقب تصويت مجلس الأمن على هذا القرار.


وقالت الخارجية المغربية: "إن القرار يحدد بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب"، على حد تعبيرها.

RT

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