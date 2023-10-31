المغرب يشيد بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء

وقالت الخارجية المغربية: "إن القرار يحدد بوضوح أطراف العملية السياسية الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب"، على حد تعبيرها.

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