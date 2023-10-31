النفط يصعد ومخاوف حيال الإمدادات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول، التي ينقضي أجلها يوم الثلاثاء، 36 سنتا، أو ما يعادل 0.41% إلى 87.81 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير كانون الثاني الأكثر تداولا 29 سنتا، أو 0.34 % إلى 86.64 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا، أو 0.41 % إلى 82.65 دولار للبرميل.
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