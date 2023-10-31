النفط يصعد ومخاوف حيال الإمدادات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول، التي ينقضي أجلها يوم الثلاثاء، 36 سنتا، أو ما يعادل 0.41% إلى 87.81 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير كانون الثاني الأكثر تداولا 29 سنتا، أو 0.34 % إلى 86.64 دولار للبرميل.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا، أو 0.41 % إلى 82.65 دولار للبرميل.

