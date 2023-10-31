استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي غداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع، يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أيار، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.



وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غدٍ الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة المقبل.

