الاحتلال يقصف مواقع قريبة جدا من مستشفى القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر اليوم الثلاثاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جدا من مستشفى القدس التابع له، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف.



وقال الهلال الأحمر في بيان على منصة إكس (تويتر سابقا) "قصف مدفعي وجوي متواصل على منطقة تل الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس".



وأضاف أن "المبنى يهتز، والمدنيون النازحون والطواقم العاملة يشعرون بالخوف والهلع".



وسبق للهلال الأحمر أن أعلن عن تعرض المنطقة نفسها لقصف مماثل مساء أول أمس الأحد.

