الاحتلال يقصف مواقع قريبة جدا من مستشفى القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر اليوم الثلاثاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جدا من مستشفى القدس التابع له، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف.
وقال الهلال الأحمر في بيان على منصة إكس (تويتر سابقا) "قصف مدفعي وجوي متواصل على منطقة تل الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس".
وأضاف أن "المبنى يهتز، والمدنيون النازحون والطواقم العاملة يشعرون بالخوف والهلع".
وسبق للهلال الأحمر أن أعلن عن تعرض المنطقة نفسها لقصف مماثل مساء أول أمس الأحد.
MENAFN31102023000208011052ID1107340355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.