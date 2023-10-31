Tuesday, 31 October 2023 10:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقصف مواقع قريبة جدا من مستشفى القدس

10/31/2023 1:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر اليوم الثلاثاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جدا من مستشفى القدس التابع له، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف.


وقال الهلال الأحمر في بيان على منصة إكس (تويتر سابقا) "قصف مدفعي وجوي متواصل على منطقة تل الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس".


وأضاف أن "المبنى يهتز، والمدنيون النازحون والطواقم العاملة يشعرون بالخوف والهلع".


وسبق للهلال الأحمر أن أعلن عن تعرض المنطقة نفسها لقصف مماثل مساء أول أمس الأحد.


MENAFN31102023000208011052ID1107340355

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث