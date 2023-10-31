روسيا تعلق على رد الفعل الأمريكي على أحداث مطار داغستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن أي محاولات من الولايات المتحدة لزعزعة النظام الدستوري في روسيا وضرب السلم الأهلي والديني المتجذّر فيها، محكوم عليها بالفشل.



وأضاف: "رد الفعل الحاد من الإدارة الأمريكية ووسائل إعلامها على أحداث مطار محج قلعة في داغستان الروسية، محاولة لزعزعة النظام الدستوري في روسيا وضرب السلم القومي والديني فيها".



وقال: "الخبراء الاستراتيجيون الأمريكيون، بدلا من تشجيع النزاعات، يجب أن يقلقوا على أمان مواطنيهم، الذين يعانون من وباء العنف المسلح، والكراهية العرقية في بلادهم".



واقتحم عشرات المتظاهرين مساء الأحد مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية احتجاجا على هبوط طائرة ركاب قادمة من إسرائيل، ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

روسيا اليوم