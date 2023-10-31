فيديو - لحظة تفجير الاحتلال منزل القيادي في حماس صالح العاروري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فجرت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء، منزل القيادي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري بقرية عارورة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال القرية بعشرات الدوريات العسكرية وأغلقت جميع مداخلها، وفرضت حظرا للتجول ومنعت الأهالي والمركبات من الحركة.
وأخلت قوات الاحتلال جميع المنازل المحيطة بمنزل العاروري، وقامت بتفجيره.
وكانت قوات الاحتلال هددت قبل أيام بتفجير منزل العاروري، بعد أن حولته لثكنة عسكرية.
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