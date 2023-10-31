بايدن يصدر أمرا تنفيذيا يحدد معايير السلامة والأمن والشفافية لأنظمة الذكاء الاصطناعي

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أمرا تنفيذيا يحدد معايير السلامة والأمن والشفافية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب من الشركات التي تطورها مشاركة تفاصيل اختبارات سلامة الأنظمة مع الحكومة الأمريكية.

وجاء في الأمر التنفيذي أنه يجب على الشركات التي تدرب على الذكاء الاصطناعي من خلال ما يسمى بالنماذج التأسيسية ، والتي قد تشكل مخاطر على الأمن القومي والصحة العامة اعتمادا على كيفية نشرها، الكشف عن نتائج السلامة للوكالات الأمريكية.

وتشير النماذج التأسيسية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستوعب كميات كبيرة من البيانات ومن ثم يمكن نشرها في مجموعة متنوعة من التطبيقات.

وتستخدم العديد من الأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية، وتلك التي تقترح إنشاء مركبات كيميائية جديدة، نماذج تأسيسية.

وسيضع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا معيارا لأنواع اختبارات السلامة التي يجب على الشركات إجراؤها قبل إصدار أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وستطبق وزارة الأمن الداخلي بعد ذلك هذه المعايير على الأنظمة المستخدمة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، وستنشئ مجلسا للسلامة والأمن بخصوص الذكاء الاصطناعي.

ويستخدم أمر بايدن السلطة التي يتمتع بها الرئيس بموجب قانون الإنتاج الدفاعي الذي يستخدمه الرؤساء بشكل روتيني للإشراف على الشركات الأمريكية لغرض الأمن القومي.

واستخدم الرئيس السابق دونالد ترامب القانون خلال جائحة كوفيد 19 للسيطرة على صادرات السلع الطبية وزيادة إنتاج الإمدادات الحيوية.



