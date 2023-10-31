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عشرات الشهداء والجرحى في قصف على قطاع غزة فجرا

10/31/2023 12:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق القطاع.


وقالت مصادر إن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وأضافت أن عدد الشهداء في قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح ارتفع إلى 18 شهيدا.


كما استشهد 18 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، في القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال على منزل قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.


وفي شمال القطاع، ارتقى 3 شهداء، بينهم طفل (6 سنوات)، بينما أصيب 9 فلسطينيين نقلوا إلى المستشفى الاندونيسي في قصف استهدف منزلا شمال القطاع، وأكد وأكدت المصادر أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في ظل وجود أشخاص تحت الأنقاض.


وارتقى 7 شهداء، وأصيب العشرات في قصف منزل لعائلة أبو سرية في حي الزيتون وسط قطاع غزة.


وفا


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