جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية لحزب الله في لبنان
التاريخ
10/31/2023 12:13:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف مواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش إن قواته شنت غارات على مواقع عسكرية عدة تابعة لحزب الله في لبنان.
وقال المتحدث إن الغارات جاءت ردا على إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل.
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