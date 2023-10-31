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جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية لحزب الله في لبنان

10/31/2023 12:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف مواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في لبنان.


وقال المتحدث باسم الجيش إن قواته شنت غارات على مواقع عسكرية عدة تابعة لحزب الله في لبنان.


وقال المتحدث إن الغارات جاءت ردا على إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل.


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