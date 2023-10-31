الأمم المتحدة: الترتيب الحالي لإدخال المساعدات لغزة محكوم عليه بالفشل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر مسؤول أممي من أن الترتيب الراهن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر "محكوم عليه بالفشل"، وأدان فرض إسرائيل "عقابا جماعيا" على سكان القطاع.



وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "لنكن واضحين، العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها بالدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص في غزة".



وأضاف لازاريني أن "الترتيب الراهن" محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جادا ومتلائما مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة.



ووفق تقديرات الأمم المتحدة، كانت نحو 500 شاحنة تدخل قطاع غزة يوميا قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



واعتبر لازاريني أن "الحصار المفروض حاليا على غزة هو عقاب جماعي"، مشيرا إلى أن موظفي الأونروا هم "بصيص أمل في وقت تغرق فيه الإنسانية في أكثر لحظاتها ظلمة".

الجزيرة

