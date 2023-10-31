تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا اليوم الثلاثاء وتتحول أحيانا إلى غائمة ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة قد تمتد احيانا الى بعض المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية .



وقالت الأرصاد الجوية إن الأجواء ليلا غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن الابتعاد عن جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

