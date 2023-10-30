Tuesday, 31 October 2023 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عزام الصباح الكويت تعطي اهتماما كبيرا للمبادرات الشبابية

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - ناهد إمام
شهدت جامعة الدول العربية انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي «الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات» برئاسة رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر د.هدى يسي، وبرعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية.
بحضور شخصيات رفيعة المستوى من 32 دولة
وبدأت د.هدى يسي كلمتها بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للمرأة وتمكينها بمختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأعلنت، انطلاق المؤتمر في دورته 26 ثم افتتاح رسمي للمعرض والمؤتمر بمدينة شرم الشيخ.
ووجهت يسي، نداء بأهمية السلام العالمي، حيث ان السلام والأمن هم أسس جذب الاستثمارات والتنمية الشاملة المستدامة وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لدولنا جميعا، وهذا ما يحرص على تأكيده الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن المؤتمر سيشهد «مسيرة السلام» العالمية، ترفع بها كل أعلام الدول المشاركة الأجنبية والعربية والأفريقية والوزارات والمصانع والشركات الداعمة، وممثلي كل أطياف المجتمع «يدا في يد» تحت شعار «عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي»، لدعم السلام.
ووجهت الشكر لسيدة مصر الأولى انتصار السيسي، على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها وتمكینها كشریك أساسي في بناء الوطن وتأكيدها على الاهتمام بالشباب والفتيات.
ووجهت يسي، الدعوة لتضافر كل الجهود لمواجهة تداعيات الظروف العالمية مشيرة إلى ان القارة الأفريقية مع التحديات العالمية اصبحت الشريك الرئيسي للنجاح وملاذا للاستثمار.
وفى كلمة الشيخ عزام الصباح، قال إن المؤتمر العربي يهدف لتحقيق نهضة استثمارية وتجارية بين الدول والعمل على الاهتمام بالشباب لما لهم من دور كبير في جميع الدول.
وأشار إلى أن الكويت تعطي اهتماما كبيرا للمبادرات الشبابية وتمثيل المرأة باعتبارها شريكا أساسيا للتنمية.
وتقدم الشيخ عزام الصباح بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائما على أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وأعرب عن الدور المصري في دعم ونقل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

MENAFN30102023000130011022ID1107339822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث