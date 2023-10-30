الشباب مبادرة حماية البيئة البحرية تعزز قيمة التطوع

الفاضل: نتوقع مشاركة نحو 2000 طالب وطالبة في الحملات التي تستمر لعدة أشهر



أكدت الهيئة العامة للشباب أن المبادرة التطوعية الوطنية لحماية البيئة البحرية التي تنطلق اليوم الثلاثاء بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي تهدف إلى حماية السواحل الكويتية ورفع الضرر عنها وتعزيز قيمة التطوع لدى الشباب الكويتي، لاسيما طلبة المدارس وكليات التعليم العالي.

وقال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري في كلمة له بالمؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في أكاديمية العمل التطوعي بمركز شباب الشامية إن المبادرة التي ستركز على تنظيف سواحل البلاد تشهد إقبالا كبيرا من مدارس وزارة التربية للمشاركة بالحملة.

وأضاف الأنصاري ان هناك نية لإشراك الجاليات العربية والأجنبية بالحملة بناء على رغبتهم، مؤكدا أن الهيئة لن تألو جهدا في دعم كل المبادرات المميزة التي تهدف إلى خدمة المجتمع ومن أهمها الحفاظ على بيئة البلاد.

من جانبه، قال رئيس فريق الغوص الكويتي وليد الفاضل في كلمة مماثلة إن المبادرة تتضمن إقامة حملات تنظيف متخصصة بالتعاون مع الجهات المختصة والمتطوعين لرفع أي مخلفات على سواحل البلاد، مضيفا أن المبادرة لها أهداف توعوية بأهمية البيئة الساحلية للبلاد وضرورة المحافظة عليها.

وتوقع الفاضل أن تشهد الحملات التي تستمر لعدة أشهر مشاركة نحو 2000 طالب وطالبة وستركز على رفع المخلفات من السواحل مثل القطع البلاستيكية وشباك الصيد والأخشاب والأحبال المهملة ومخلفات الأمطار وغيرها، معتبرا ان الحملة فرصة لإبراز دور الشباب الكويتي في العمل التطوعي.

وأوضح أن الحملات ستشمل تنظيف أهم سواحل البلاد ومنها الشويخ والدوحة وعشيرج والصليبخات والبدع البحري والفحيحيل والزور والخيران والفنطاس والجديليات وساحلي المستشفيات وسوق شرق وتأهيل ساحل محمية الجهراء، منوها بجهود الهيئة والشركات الوطنية الداعمة للمبادرة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة «زين» وليد الخشتي في كلمة مماثلة إن مساهمتهم في هذه المبادرة التطوعية الوطنية لحماية البيئة البحرية تأتي للأثر الإيجابي الذي تحدثه في المجتمع، لاسيما لدى الأطفال والشباب إذ تغرس فيهم المفاهيم المستدامة بالتطوع لخدمة الوطن وأبنائه.

وأشار الخشتي إلى تعاون القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية لإنجاح هذه المبادرة ما يعد نموذجا مميزا لتحقيق الهدف الأهم وهو خدمة الكويت وبيئتها البرية والبحرية.