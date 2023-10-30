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التجارة تحذر من أي زيادة مصطنعة على أسعار السلع

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
حذّرت وزارة التجارة والصناعة الشركات ومراكز البيع كافة من فرض أي زيادة مصطنعة على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ومن منطلق الدور الرقابي لوزارة التجارة وحرصا منها على القضاء على أية ممارسات مخالفة للقوانين وبتعليمات مباشرة من وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ومتابعة مباشرة من وكيل الوزارة زياد الناجم.
وأضافت «التجارة» أن فرق الوزارة التفتيشية والرقابية تعمل بكامل طاقتها ومستمرة بجولاتها التفتيشية في الانتشار بالأسواق في جميع محافظات الكويت لردع مثل هذه الممارسات.
كما حذرت الوزارة كل من تسول له نفسه باستغلال المناسبات عبر الزيادات المادية لاستغلال المستهلك برفع أسعار السلع رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات وقوانين الوزارة بأنها لن تتردد في القيام بالدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلك وفق المواد 12 و13 من قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى الإغلاق الفوري.
ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى عدم التردد في تقديم شكوى أو بلاغ عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات ليتم اتخاذ اللازم.

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