م جاسم الأستاد حال استمر استهلاكنا للكهرباء والماء على هذا النحو سنستخدم ثلث طاقتنا النفطية عام 2030

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«العدادات الذكية» قيد الترسية وسيتم استقدام 500 ألف عداد نحتاج إلى قوانين متخصصة بهدف ترسيخ عملية الترشيد
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.جاسم الأستاد إن المرحلة الثانية من «العدادات الذكية» قيد الترسية وسيتم استقدام 500 ألف عداد.
وفي سؤال لتلفزيون الكويت حول نسبة الانبعاث الكربوني، قال الوزير إنه تم خفضه بنسبة 80% بعد تشغيل المحطات على الوقود الصديق للبيئة، ونحن نعتبر محطاتنا اليوم صديقة للبيئة الى حد ما، ونشكر كل الموظفين والمهندسين الذين عملوا على هذا المشروع.
وأضاف م.الأستاد: نعمل على دعم الكوادر البشرية ووزارة الكهرباء لديها أحد أفضل المراكز في مجال التدريب، ويتم إشراك مهندسينا في عدد من البرامج التدريبية.
وحول ثقافة الترشيد، قال: نحتاج الى مجهود أكبر للوصول الى المواطنين فيما يخص الترشيد ونحتاج الى قوانين متخصصة بهدف ترسيخ عملية الترشيد، مشيرا إلى أن الكهرباء والماء عصب الحياة فلنستهلك بمسؤولية، فأسعار الكهرباء والماء رخيصة جدا وهذه نعمة نأمل أن تدوم، وفي حال استمر استهلاكنا على هذا النحو ففي عام 2030 سنستخدم ثلث طاقتنا النفطية.
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