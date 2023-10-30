م جاسم الأستاد حال استمر استهلاكنا للكهرباء والماء على هذا النحو سنستخدم ثلث طاقتنا النفطية عام 2030



«العدادات الذكية» قيد الترسية وسيتم استقدام 500 ألف عداد نحتاج إلى قوانين متخصصة بهدف ترسيخ عملية الترشيد



قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.جاسم الأستاد إن المرحلة الثانية من «العدادات الذكية» قيد الترسية وسيتم استقدام 500 ألف عداد.

وفي سؤال لتلفزيون الكويت حول نسبة الانبعاث الكربوني، قال الوزير إنه تم خفضه بنسبة 80% بعد تشغيل المحطات على الوقود الصديق للبيئة، ونحن نعتبر محطاتنا اليوم صديقة للبيئة الى حد ما، ونشكر كل الموظفين والمهندسين الذين عملوا على هذا المشروع.

وأضاف م.الأستاد: نعمل على دعم الكوادر البشرية ووزارة الكهرباء لديها أحد أفضل المراكز في مجال التدريب، ويتم إشراك مهندسينا في عدد من البرامج التدريبية.

وحول ثقافة الترشيد، قال: نحتاج الى مجهود أكبر للوصول الى المواطنين فيما يخص الترشيد ونحتاج الى قوانين متخصصة بهدف ترسيخ عملية الترشيد، مشيرا إلى أن الكهرباء والماء عصب الحياة فلنستهلك بمسؤولية، فأسعار الكهرباء والماء رخيصة جدا وهذه نعمة نأمل أن تدوم، وفي حال استمر استهلاكنا على هذا النحو ففي عام 2030 سنستخدم ثلث طاقتنا النفطية.