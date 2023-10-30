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رئيس نزاهة يؤكد أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الفساد بين دول الخليج

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الابراهيم أهمية تعزيز التعاون الخليجي في إطار منع ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن «نزاهة» خلال ترؤس الابراهيم وفد الكويت في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط.
وأشاد الابراهيم بالجهود المبذولة من الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مقومات التعاون الخليجي المشترك، مشيرا الى ضرورة تكريس الاهتمام بالتوعية والتثقيف في مجال التعليم ضمن سياسات وخطط مكافحة الفساد، باعتباره من العوامل الأكثر تأثيرا في منع الفساد.
وأكد حرص «نزاهة» على تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد والمشاركة الهادفة مع الهيئات النظيرة بغية منع ومكافحة جرائم الفساد على جميع الأصعدة في ضوء اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات منها اعتماد خطة عمل لتفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك اعتماد البرنامج الخليجي المشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم وتكريم المرشحين لجائزة الموظف المثالي بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.

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