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منظمة المدن العربية المراكز الحضرية تتصدر أولويات التنمية وتحتاج إلى تحولات لإنجاز خططها التنموية

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبدالرحمن العصفور إن المدن العربية والمراكز الحضرية تحتل مكانة الصدارة في أولويات وعمليات التنمية وتحتاج الى احداث تحولات تساعدها في انجاز خططها وبرامجها التنموية.
وأضاف العصفور، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «جودة الحياة في المدن» الذي تنظمه بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) الكويت والخليج العربي بمناسبة اليوم العالمي للمدن بالشراكة مع منظمة المدن العربية التي تتخذ الكويت مقرا لها، أن عملية التنمية لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود والانفتاح على الآخر لاكتساب الخبرات والاستفادة من التجارب لمواجهة المتغيرات.
وذكر أن الشراكة أصبحت أمرا ضروريا للنهوض والارتقاء بمدننا العربية ومواكبة كافة التطورات والمستجدات التي من شأنها أن تعزز عملنا وتحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من خلال سبع مؤسسات منبثقة من المنظمة تقوم بخدمة أكثر من 600 مدينة وبلدية عربية.
وبين أن يوم المدن العالمي مناسبة استثنائية تحمل في طياتها قيمة كبيرة للبشرية وان الاحتفالية تأتي لإبراز أهمية المدن كمراكز حضرية تمثل محورا حضاريا واقتصاديا واجتماعيا في حياة البشر من خلال زيادة الوعي بمشاكل وفرص المدن حول العالم في عدة قضايا.
ولفت إلى أن يوم المدن العالمي يعكس الالتزام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف 11 الذي يدعو إلى «جعل المدن والمستوطنات البشرية مفتوحة وشاملة وآمنة ومستدامة»، مما يشجع على تبادل الخبرات والأفكار بما يعزز التعلم المشترك وتبني أفضل الممارسات في مجال تطوير المدن وإدارتها.
وأكد العصفور أن المدن تعتبر محورا للابتكار والتقدم تجتمع فيها موارد بشرية واقتصادية واجتماعية متنوعة، لافتا إلى أن يوم المدن العالمي يظهر أن الحلول للتحديات التي تواجه المدن تتطلب تعاونا دوليا ومحليا وتشجيع الاستدامة والعمل المشترك لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في بيئة حضرية تعكس التقدم والتنوع والازدهار.
وأشار الى أن انعقاد المؤتمر بمنزلة انطلاقة جديدة نحو مزيد من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق لمدننا النمو المستدام وتوصلها لجودة الحياة التي نسعى اليها، مؤكدا انه من خلال الشراكة الفاعلة سنحقق نقلة نوعية في برامج التنمية التي تجعل مدننا مواكبة للتطوير.
وقال إن هذا المؤتمر بحواراته ومناقشاته ومخرجاته سيسهم في خلق مسار جديد للنمو وفي نظام أكثر كفاءة وفاعلية يساعد في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة لمدننا العربية.
من جانبها، قالت رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) الكويت والخليج العربي د.أميرة الحسن إن المؤتمر يسلط الضوء على مواضيع مهمة وحيوية مرتبطة بخدمات المدن والبنى التحتية وتكييف المدن بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتوقعة بحكم مواقعها الجغرافية وما تجابهه من أثر تغير المناخ العالمي بات على سكانها التعايش معه ومكافحة آثاره.
وأضافت الحسن أن برنامج «موئل» يعمل على تحقيق هدف التنمية المستدامة الـ 11 «مدن ومجتمعات مستدامة وشاملة للجميع» وتحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، لافتة إلى أن الكويت اعتمدت أجندة 2030 والأجندة الحضرية الجديدة.
وأوضحت أنه في ظل تداعيات تغير المناخ العالمي التي تمثلت في الظواهر المناخية وتقلبات الطقس المفاجئ بصورة غير مسبوقة والذي أدى إلى زيادة الأضرار المادية والبشرية الناتجة عنها فإن الزيادة المطردة في تعداد السكان يترتب عليها زيادة الضغط على البنى التحتية للمدن وزيادة في استهلاك الموارد الطبيعية وزيادة التلوث.
وأكدت أن هذه العوامل مجتمعة تشكل بمجملها عامل خطر شديد على الأجيال القادمة وتهدد في استمرارية تقديم المدن الخدمات لساكنيها وتحسين جودة الحياة للأسر بصورة مستدامة متمنية الخروج بتوصيات شاملة تتضمن خارطة طريق للمدن العربية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة في المملكة العربية السعودية خالد البكر لـ «كونا» ان أهمية المؤتمر تكمن في مشاركة كل الخبرات والتجارب على مستوى المدن العربية على مختلف المستويات.
ولفت البكر إلى ما شهدته بلاده في الفترة الماضية من تحول كبير في ظل «رؤية المملكة 2023» التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن خلالها تم إحداث تغيير كبير على مستوى المدن، لافتا إلى أن المؤتمر فرصة لمعرفة تجارب الدول العربية في هذا المجال للاستفادة منها لتنمية المدن.
وقال إن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تساهم المدن في تنفيذ خطط وأهداف التنمية المستدامة، مشيدا بإطلاق مبادرة «السعودية الخضراء» وهي مبادرة وطنية طموحة تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة.

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