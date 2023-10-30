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متحف الفضاء أحداث فلكية مميزة خلال نوفمبر المقبل يمكن متابعتها من الكويت

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال متحف الفضاء التابع لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي إن شهر نوفمبر المقبل سيشهد العديد من الأحداث الفلكية المميزة ويمكن متابعتها من سماء الكويت.
وأضاف المشرف العام للمتاحف في المركز خالد الجمعان لـ (كونا) أن كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية سيكون في أقرب نقطة له من الأرض مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر وخلال هذه الفترة سيكون في أقصى مقدار له من حيث اللمعان وبواسطة منظار جيد يمكن تمييز أربعة من أقمار هذا الكوكب بسهولة.
وبين أن سماء الكويت ستكون مساء يوم الأحد 12 نوفمبر على موعد مع زخات من الشهب التي تعرف باسم (زخات مجموعة الثور) حيث سيكون أفضل موعد لمشاهدتها بعد منتصف الليل في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي ويمكن رؤية 5 إلى 10 شهب تقريبا خلال الساعة الواحدة.
وأفاد بأن يوم 13 نوفمبر سيكون أفضل وقت خلال الشهر لرصد وتصوير نهر المجرة بالإضافة إلى مراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد النجمية بالإضافة إلى أبرز نجوم فصل الشتاء.
وذكر الجمعان أنه في 18 نوفمبر يعود التيار الدوري من شهب مجموعة الأسد والذي نشأ من بقايا عبور مذنب Tempel-Tuttle في عام 1866 مبينا أن لشهب مجموعة الأسد دورة تتكرر كل 33 عاما تزداد فيها زخات الشهب بشكل كبير لتصل إلى مئات الشهب وآخر ذروة لتلك الشهب كانت في عام 2001 وسيكون موعد الذروة القادم لتلك الزخات عام 2033 أما هذا العام فمن المتوقع رؤية 15 شهابا في الساعة الواحدة.
وأضاف أنه سيقترن القمر خلال شهر نوفمبر أثناء رحلة في السماء من الشرق إلى الغرب بعدد من الكواكب اللامعة التي تظهر على شكل نجوم لامعة في السماء بالقرب من القمر في مشهد مميز للراصد من الأرض.
وبين الجمعان أن القمر سيقترن بكوكب الزهرة فجر يوم الخميس 9 نوفمبر في الأفق الشرقي من سماء الكويت وسيتكرر الاقتران أيضا مع كوكب زحل طوال مساء يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر مع كوكب المشتري أيضا مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر.
وأشار إلى أن متحف الفضاء يقوم برصد وتوثيق جميع الظواهر الفلكية في سماء الكويت بالتعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي وعرضها ضمن برامجه وفعالياته الخاصة بالقبة السماوية كما حدث مؤخرا مع خسوف القمر الثاني والأخير لهذا العام.

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