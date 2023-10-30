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ملست آسيا 78 طالبا وطالبة من 39 مدرسة يشاركون في مسابقة روبوت الزراعة المائية

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة افتتاح الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات في الروبوت، أكد مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا لقارة آسيا (ملست آسيا) أهمية مسابقة الكويت السنوية للروبوت في دعم وتعزيز قدرات الناشئة والطلبة بأنشطة متنوعة.
جاء ذلك في تصريح للمهندس عدنان المير خلال الإعلان عن فعاليات مسابقة الكويت المدرسية السنوية في الروبوت للعام الدراسي الحالي بعنوان (مسابقة روبوت الزراعة المائية)، التي ينظمها مكتب الملست بالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب، وتقام تصفياتها النهائية يومي 12 و13 من شهر فبراير 2024 لطلبة وطالبات المرحلة المتوسطة بمدارس وزارة التربية.
وأوضح م. المير «أن اجتماعا ضم مكتب ملست آسيا والتوجيه الفني العام للحاسوب عن البرنامج الزمني للمسابقة وآلياتها وشروطها ومراحلها الإجرائية، ومن ثم تم تسجيل 39 مدرسة متوسطة للمشاركة في دورة المسابقة للعام الدراسي الحالي، موزعة كالتالي «24 مدرسة بنات يمثل كل منها فريق مكون من طالبتين ومعلمة، علاوة على 15 مدرسة بنين تمثلها فرق تتكون كل منها من فريق مكون من طالبين ومعلم».
ولفت إلى أن «مكتب ملست آسيا عقد اجتماعا مع المعلمين والمعلمات لشرح نظام المسابقة وجدولها الزمني وتم تقديم عرض مرئي، معلنا عن إطلاق عدد من الدورات التدريبية الأولى للمعلمين والمعلمات المشاركين لأول مرة بالمسابقة لمدة يومين حول تصميم وبرمجة الروبوت».
من جانبها، صرحت الموجه الفني العام للحاسوب منى سالم، بأن الدورات تهدف إلى تمكين المشاركين من تركيب وبرمجة روبوت الزراعة المائية، ومن ثم تدريب الطلبة والطالبات داخل المدارس للدخول والمنافسة في المسابقة»، مشيرة إلى «أهمية التعاون الإيجابي والمميز بين مكتب ملست آسيا والتوجيه الفني العام للحاسوب في تنفيذ البرامج والمشاريع العلمية التي يتم وضعها للطلاب والطالبات، لافتة إلى أهمية الأثر الإيجابي للأنشطة العلمية (اللاصفية) في حياتهم».

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